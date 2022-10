Dalla parmigiana alla genovese: da Ego il sushi "parla" napoletano

È un sushi tutto napoletano quello che si può gustare da Ego trattoria Giappoitaliana. Nel cuore del Vomero, in via Giotto - a due passi da piazza Medaglie d'Oro, il famoso cibo giapponese si fonde con I piatti della tradizione napoletana e non solo. Ed è così che una parmigiana può finire in un classico roll o la genovese in un raviolo a vapore.

Ma la fantasia ai ragazzi di Ego non manca e i piatti rivisitati sono veramente tanti. Il cavallo di battaglia del locale - guidato da Vittorio e Mario -, però, resta il Tramezushi. Un format particolare che diventa coinvolgente anche grazie al locale molto caratteristico e curato nei minimi particolari. Napulità, oggi, racconta la storia di Ego: dalla nascita a Pozzuoli fino al trasferimento al Vomero.