La storia di Errico Porzio: "La pizza mi ha salvato dalla depressione"

Oggi Napulità entra nel "regno" di Errico Porzio. Il pizzaiolo più amato dei social racconta la sua storia, fatta di tanta passione e di sacrifici. Nipote d'arte, Porzio ha mosso i primi passi da pizzaiolo quando era appena ragazzino per poi rilevare una pizzeria d'asporto a Soccavo quando aveva solo 24 anni.

Oggi quella pizzeria è il suo quartiere generale, per sempre - come ha ammesso - "un pezzo di cuore". Sono 14 le attività dislocate tra la Campania e il Lazio, ma il brand Porzio è in continua espansione e presto nuovi locali vedranno la luce.

Tanti i successi per Errico che ha vissuto anche momenti difficili. Uno di questi nel 2012 quando - durante il rinnovo dei suoi locali - il forte stress lo ha fatto cadere per alcuni mesi in depressione. La cura è stata la stessa "pizza" e l'amore della famiglia che mai gli ha fatto mancare il proprio supporto.

Mister "cottura lenta, docile e mai aggressiva" ci ha mostrato anche uno dei suoi cavalli di battaglia: la Spakkanapoli. Questa pizza dei record presenta ben 4 gusti: Montanara classica, Pizza Fritta, Margherita DOP, Saporita (Bianca – con straccetti di bufala, fior di latte d’ Agerola, patate al forno, pancetta di maialino nero Casertano e scaglie di provolone del Monaco).

Un piacere per gli occhi e per il palato che - come Errico insegna - "S'adda sapè fà".