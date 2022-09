Vincenzo Capuano porta la sua pizza a portafoglio nel cuore di Napoli

Nuova apertura per il campione del Mondo di pizza contemporanea

Nuova apertura per Vincenzo Capuano nel cuore di Napoli. Il noto pizzaiolo, campione del Mondo di pizza contemporanea, presenta un nuovo format e propone la pizza a portafoglio. Questa mattina l'inaugurazione del locale in via Cardinale Guglielmo Sanfelica.

Capuano - sotto la guida sapiente di nonno Enzo - propone anche la pizza fritta (montanara) e alcuni classici della frittura all'italiana come crocchè e frittatine.