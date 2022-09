Il Cappello di San Gennaro "diventa" una pizza: l'idea che ha conquistato tutti

Napulità oggi vi presenta una pizza nata in onore di San Gennaro. Quale occasione migliore, se non quella della solennità del santo patrono di Napoli, di mostrare l'idea proposta dalla pizzeria Imperatore 1906. A pochi passi dal Duomo e dal San Gennaro di Jorit, infatti, il giovane pizzaiolo Salvatore Buono ha studiato un ripieno particolare che - vista anche la forma - ha preso il nome di "Cappello di San Gennaro.

Buono, dopo aver fatto tesoro degli insegnamenti del nonno, nel 2017 ha deciso di aprire la sua pizzeria che oggi porta avanti con l'aiuto di mamma Fortuna. Poi, l'idea di proporre una pizza particolare, ma fedele alla tradizione. E se per la forma, infatti, va utilizzato uno stampo particolare, per il gusto ci si affida a quelli che sono i sapori autentici che solo la città partenopea sa offrire. Buono, oltre a presentarci il "Cappello di San Gennaro", ci parla anche di come è nata la sua passione per la pizza e cosa lo ha portato ad aprire un locale tutto suo.