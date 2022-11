La storia de l'Antica Pizzeria da Michele: il "tempio" della pizza nel cuore di Forcella

A Forcella, in via Pietro Colletta, c’è quello che tutti - addetti ai lavori e non - definiscono il "Tempio" della pizza. Parliamo de l'Antica Pizzeria da Michele che da oltre 150 anni è un punto di riferimento per napoletani e turisti. Tutto è nato da Michele Condurro, figlio di Salvatore, che decise di dare una svolta alla passione di famiglia - iniziata nel 1870 - affidandosi ai maestri di Torre Annunziata.

Il primo locale venne aperto nel 1906, ma a seguito della costruzione dell'ospedale Ascalesi l'attività si spostò presso l'attuale sede. Dopo Michele le redini sono passate nelle mani di tre dei suoi figli: Salvatore, Luigi e Antonio. I tre hanno dato continuità all'opera di Michele e - oltre agli aspetti tecnici in senso stretto, legati alla preparazione della pizza - hanno trasmesso questa "fedelt࣠alle origini anche a figli e nipoti.

Non è un caso, infatti, se il locale si presenta uguale a come era oltre 100 anni fa. Non è un caso se ancora oggi le pizze proposte - a prezzi veramente popolari - sono soltanto la margherita, la marinara.e la cosacca. NapoliToday è entrato con le sue telecamere nella famosa pizzeria, protagonista nel film del 2010 "Mangia, prega, ama" con Julia Roberts.. Ad accoglierci è stata Daniela Condurro, nipote di Michele, che ci ha raccontato questa gloriosa storia fatta di passione e tradizione.