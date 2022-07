‘A Figlia d’’o Marenaro si racconta: “Ho iniziato a 7 anni. Lavavo i piatti”

Questa puntata di “Napulità” è dedicata al noto ristorante ‘A Figlia d’’o Marenaro, sempre più punto di riferimento anche per i turisti. La storia del noto locale di via Foria ci viene raccontata dalla regina di casa: Assunta Pacifico.

Donna Assunta, con la semplicità che la contraddistingue, ci parla dei tanti sacrifici fatti in questi 31 anni di ristorazione e come per lei siano stati importanti gli insegnamenti dei genitori, sin da quando era bambina.

Oggi, quei sacrifici li condivide con il marito e i tre figli ai quali sta tramandando tutto quello che c’è da sapere per portare avanti la tradizione. Donna Assunta ci ha aperto anche le porte della sua cucina e, insieme al figlio Giuseppe, ci ha parlato del suo cavallo di battaglia: ‘a zuppa ‘e cozzeche.