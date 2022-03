Stefania Lay: "Difendo i neomelodici. Nino D'Angelo è stato il primo"

"Quando è stata coniata negli anni '90, la parola neomelodica era bellissima. Poi nel tempo la buona musica è stata infangata dalla cattiva musica ed è diventata sinonimo di trash". Stafania Lay, cantante napoletana, si descrive come orgogliosamente neomelodica e a chi critica il genere dice: "Siamo gli esponenti della nuova melodia quella venuta dopo gli Anni '80. Siamo gli eredi della musica napoletana".

Ed anche per difendere la sua musica che con le colleghe e amiche Nancy Coppola e Giusy Attanasio ha messo in piedi il progetto 'Le neomelodiche' e con loro sarà in concerto al Palapartenope il giorno 11 aprile. "L'idea del concerto è stata di Giusy, mentre quella di realizzare il singolo 'So tutte tale e quale' è stata mia. La canzone è stata scritta da Nancy ed è ancora al 17esimo posto nei trend delle verie piattaforme. Niente male per tre ragazze neomelodiche. Dove ci porterà questo progetto ce lo diranno i fan. Certamente, dopo due anni di pandemia il concerto può essere un segnale di ripartenza molto forte".

L'ultimo polverone su questo genere musicale si è generato all'indomani di un post su Facebook di Nino D'Angelo in cui l'artista scrisse: "Non sono e non sarò mai un neomelodico. Questi ragazzi non hanno nulla a che vedere con la mia storia di cantautore". Parole che ferirono la sensibilità di qualcuno. "Io credo che Nino D'Angelo sia stato il primo neomelodico - prosegue la Lay - Lo disse anche lui in un'intervista. E non credo che in quel post lui volesse discriminare il genere. Credo, forse, che lui volesse fare un discorso generazionale di chi venendo dagli anni '80 non poteva definirsi nel filone della 'nuova melodia'. Poi, in seguito si è evoluto con brani straordinari".