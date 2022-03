Giusy Attanasio: "Neomelodici attaccati per colpa di qualche collega"

La cantautrice sarà in concerto al Palapartenope con Nancy Coppola e Stefania Lay: "Difendiamo il genere". Su Nino D'Angelo: "Per me è un maestro ma dopo le sue parole mi sono sentita rinnegata"

"Tre donne in concerto per dimostrare che chi attacca la musica neomelodica sbaglia". Giusy Attanasio, cantautrice e attrice napoletana, si appresta a salire sul palco del Palapartenope con le colleghe Nancy Coppola e Stefania Lay con le quali ha creato il trio le Neomelodiche (11 aprile 2022).

Con loro ha anche inciso il singolo 'Sono tutte tale e quali': "Una canzone semplice che sta avendo molto successo. E' una risposta anche a tutti coloro che parlano male del genere senza conoscerlo. Siamo artisti che mettono passione e professionalità in quello che fanno. Per colpa di qualcuno che fa questo lavoro senza serietà andiamo a finire tutti nel calderone".

Nei mesi scorsi, si è alzato un enorme polverone per un botta e risposta a distanza tra Giusy Attanasio e Nino D'Angelo, che con un post su Facebook aveva preso le distanze dai neomelodici: "Per me lui è un maestro, io ,mi ritengo sua figlia artistica. Gli ho anche dedicato un lavoro discografico. Ma quando ha pronunciato quelle parole sui neomelodici, dicendo che non lo era mai stato, mi sono sentita rinnegata e offesa. Resto ancora oggi, però, una sua ammiratrice".

Oltre al concerto, da poco Giusy ha pubblicato un album di 19 canzoni e in autunno è uscito il suo primo film. I due anni di pandemia hanno comunque colpito duramente il settore: "Abbiamo difficoltà a organizzare eventi e siamo tutti distrutti psicologicamente. Speriamo di voltare pagina".