Gianni Fiorellino: "Unisco la mia musica al rock di papà"

Gianni Fiorellino in concerto al Palapartenope il 25 aprile. Il musicista e cantante napoletano porterà in scena lo spettacolo C'era una volta Peter Pan, incentrato sul rapporto con suo padre. In questa intervista a NapoliToday, Gianni racconta il suo tentativo di fondere la sua musica con il genere progressive rock caro al genitore, ma offre anche la sua opionione nell'eterna polemica che vedrebbe la musica napoletana subalterna a quella "colta".