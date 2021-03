Franco Ricciardi presenta il nuovo singolo: "E' una liberazione"

Una liberazione dopo dodici mesi difficili. Franco Ricciardi ha vissuto centinaia di nuovi lancia, ma quello di "O Ssaje" deve aver avuto un sapore diverso. Non solo perché arriva dopo un anno di pandemia, ma anche perché erano da quattro il cantante napoletano non entrava in studio.

Ospite della redazione di Napolitoday, per la rubrica Napolitalk, Ricciardi ha raccontato come è nato il nuovo brano, scritto da Raiz, e quali sono i suoi progetti per il futuro prossimo tra album, tour e la speranza di lasciarci alle spalle il Covid. Senza dimenticare un commento sul Festival di Sanremo.

Ha collaborato Giuseppe Cesareo