Daniela Ioia, la Rosa di Upas si racconta tra tv, teatro e Mare Fuori

Gomorra, Il sindaco del Rione Sanità, Un posto al Sole, Mare Fuori. Quando un film o una serie di successo sono ambientati a Napoli è molto probabile che ci troverete Daniela Ioia, attrice che oltre al piccolo e grande schermo non smette di calcare i palcoscenici teatrali con monologhi, commedie, drammi.

Da qualche mese è Rosa Picariello, uno dei nuovi personaggi di Un Posto al Sole. Un ruolo che le sta regalando notorietà e tante soddisfazioni: "Sono entrata in punta di piedi in questa famiglia che cammina insieme già da 30 anni. E' stato bellissimo e il personaggio di Rosa è straordinario. Una donna che fatica per ogni aspetto della sua vita ma che adesso si ta prendendo le sue rivincite. A breve vedrete molte novità, anche aspetti più leggeri della sua vita".

Daniela ha preso parte anche al successo di Mare Fuori 3, recitando in un episodio: "Ho interpretato la madre di Silvia. Mi è piaciuto molto perché è un personaggio completo. Poi, i ragazzi sono fantastici. Se ci sarò nella quarta stagione? Non lo so ancora, ma ne sarei felicissima".