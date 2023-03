Gli Arteteca: "Mettiamo in scena la vita con nostra figlia"

Enzo e Monica tornano con la web serie "Sos Genitori" in cui recita anche la figlia Sara, 4 anni. A NapoliToday raccontano i loro progetti per teatro e cinema

Enzo e Monica, in arte gli Arteteca, tornano con una web serie. Ospite della redazione di NapoliToday, il duo comico, che fa coppia anche nella vita, racconta la particolarità di questo progetto: "C'è un'attrice d'eccezione: nostra figlia Sara di 4 anni. Le puntate, sei in tutto, mostrano come siamo diventati vittime dei suoi disastri domestici. E' un esperimento, le immagini sono girate con le normali camere, ma anche con il cellulare e con le telecamere di casa nostra".

Enzo e Monica parlano anche dell'esperienza di Made in Sud: "Un format rivoluzionario, che ha permesso a noi comici meridionali di poterci esprimere. Prima era obbligatorio andare a Milano, ma noi non siamo mai stati voluti nelle trasmissioni nazionali famose. Chi ci è arrivato è stato trattato malissimo. Quindi, Made in Sud ha rappresentato una rivincita".

Gli Arteteca sono diventati testimonial della Regione Campania contro il bullismo, ma per hanno in cantiere anche altri progetti: "Sicuramente torneremo a teatro, probabilmente con una commedia. E poi, c'è l'obiettivo cinema. Prima del Covid c'era già la sceneggiatura, poi è successo quello che è successo, ma presto riprenderemo il discorso".