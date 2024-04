Aka 7even lancia il nuovo singolo: "Ora vi racconto chi sono davvero"

Si chiama 'Notte fonda' il nuovo singolo di Aka 7even, alias Luca Marzano, cantante e polistrumentista napoletano di 23 anni che, a dispetto della giovane età, ha già fatto un bel po' di strada. Ospite nella redazione di NapoliToday, Aka 7even ha presentato il brano che anticipa il suo nuovo album di cui, però, ancora non è possibile svelare la data di uscita: "Sarà un lavoro più introspettivo, in cui emergerà il vero me. Sono riuscito anche a scrivere una canzone in cui parlo dei miei sette giorni di coma, quando avevo sette anni. Spero che le persone apprezzino l'album".

Ed è stato proprio il coma, causato da un'encefalite, a ispirare il suo nome d'arte. Perché lui, nato a Vico Equense, in provincia di Napoli, la sua carriera l'aveva cominciata con il suo vero nome. E con quello ha partecipato a X-Factor, quando aveva appena 16 anni. "Un'esperienza molto importante per me. Sono stato eliminato, è vero, ma mi fu detto che per l'età che avevo avevo fatto qualcosa di grande. In quel momento ho capito che la musica sarebbe stata la mia strada".

Nel 2020-21 arriva la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove arriva in finale e si classifica al terzo posto: "Lì è arrivata la notorietà, quel passaggio mi ha permesso di arrivare a tante persone". Nel 2022 c'è stato Sanremo: "Un sogno, credo che quell'esperienza abbia cambiato profondamente il mio modo di stare sul palco. Sanremo è Sanremo".

I desideri sono tanti perché, ci tiene a precisare, "credo di non aver fatto ancora nulla. Un featuring che mi piacerebbe? Dico Madame, mi piace tantissimo".