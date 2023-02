I murales più instagrammati di Pozzuoli

Pozzuolil in provincia di Napoli, è una delle aree archeologiche più interessanti e affascinanti del mondo. Affacciata sull’omonimo golfo, è situata nell'area vulcanica dei Campi Flegrei, una grande caldera attiva in stato di quiescenza. Come tanti altri comuni e quartieri della città partenopea, anche Pozzuoli è stata arricchita da numerosi e splendidi murales, realizzati da più e meno famosi street artist napoletani e non, che rappresentano un'importante espressione di arte urbana ed arricchiscono il patrimonio artistico dell'antica Puteolis. Abbiamo selezionato per voi un elenco delle opere di street art più belle e instagrammate di Pozzuoli. Scopriamole insieme ai loro significati.

Maradona

Il murale, situato, alle spalle dell’edicola del porto di Pozzuoli, è stato realizzato tre mesi dopo la scomparsa di Maradona dallo street artist napoletano Mario Castí Farina in appena 24 ore. E’ stato voluto da una associazione locale e inaugurato alla presenza del figlio del Pibe. “Rappresenti la città che mai ti dimenticherà“, appare scritto accanto a Diego in maglia azzurra. Davanti a lui il numero 10, numero di cui i napoletani si sono appropriati e incorniciandolo tra due sole lettere: D10S.