I 6 migliori panettoni artigianali di Napoli: dove comprarli

Il panettone è un dolce tipico della tradizione natalizia milanese. La sua storia è legata a numerose leggende. Secondo la più famosa questo dolce sarebbe nato alla corte di Ludovico il Moro, signore di Milano nel XV secolo. Si tramanda che in occasione del banchetto per la Vigilia di Natale, il cuoco ufficiale della famiglia Sforza, bruciò per sbaglio un dolce. Per rimediare, lo sguattero che lavorava in cucina, di nome Toni, pensò di lavorare un panetto di lievito che aveva tenuto da parte per Natale: aggiunse farina, uova, uvetta, canditi e zucchero, e ottenne un impasto particolarmente lievitato e soffice. Il dolce venne apprezzato così tanto che la famiglia Sforza decise di chiamarlo “pan di Toni”, divenuto poi nei secoli “panetùn” (panettone). Secondo un’altra storia, il panettone sarebbe nato alla fine del 1400 da una storia d'amore. Si racconta che Ughetto, figlio del condottiero Giacometto degli Atellani, s’innamorò follemente della bella Adalgisa, figlia di un fornaio. Per fare colpo su di lei, Ughetto s’imporvvisò pasticcere nella bottega del padre della giovane dando vita a un pane a base di farina, ievito, burro, uova, zucchero, cedro e arance candite. Il dolce ebbe un enorme successo in tutta Milano facendo la fortuna della bottega del padre di Adalgisa. Ughetto, così, riuscì a sposare la sua amata. Secondo un’altra leggenda, ad ideare la ricetta, in occasione delle festività, sarebbe stata Suor Ughetta. Che sia vera la prima, la seconda o la terza storia non c’è dato sapere. L’unica cosa certa è che il panettone è nato nel Medioevo ed è legato alla tradizione, che vigeva all’epoca, di preparare in occasione del Natale dei pani molto ricchi, che venivano serviti dal capofamiglia ai commensali. Il panettone è, quindi un dolce con radici milanesi, ma negli ultimi anni è arrivato anche al Sud guadagnandosi spazio sulle tavole partenopee durante le vacanze natalizie. I primi ad avere importato il panettone a Napoli sono stati i maestri pasticcieri Alfonso Pepe e Sal De Riso. Oggi sono in tanti a riproporlo in tante golose versioni tutte "made in Sud”: dal panettone al limoncello a quello con ricotta, dal panettone al gusto sfogliatella o a quello al gusto di babà. La ricetta meneghina viene arricchita con gli ingredienti tipici campani dando vita a lievitati di altissima qualità che nel corso degli anni hanno vinto e continuano a vincere tantissimi prestigiosi premi. Uno dei più noti è “Il Re Panettone”, famosa manifestazione nazionale che vuole diffondere ovunque la cultura del panettone promuovendo i migliori lievitati artigianali. Dal 2015 l'evento si svolge anche a Napoli. E allora vediamo dove comprare i migliori lievitati artigianali di casa nostra. Ecco la guida di NapoliToday per orientarsi nel mare magnum dei panettoni artigianali napoletani.

Mennella

Il segreto della bontà dei panettoni di Mennella risiede nell’impasto realizzato con lievito naturale nutrito e fatto riposare per 36 ore. Il risultato finale è un prodotto soffice e dal sapore delicato. A redere il suo panettone ancor più buono sono i canditi di alta qualità e di loro produzione. Mennella propone ai suoi clienti un’ampia varietà di gusti capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. Dal panettone Albicocca Pellicchia del Vesuvio al panettone Caffè Napoletano, dal panettone Crema e Amarena a quello farcito coi Fichi bianchi del Cilento Igp e fondente…avrete l’imbarazzo della scelta!

Prezzi: 33 euro, il Trilogy “I Magnifici 3” 56 euro

Indirizzi: Via Carducci 45, Via Toledo 110, Via Scarlatti 97, Piazza Trieste e Trento 57, Piazza degli Artisti 1/2, Corso Umberto 1 n. 369 e n.16

Gallery