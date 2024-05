Stazione di Afragola cattedrale nel deserto. I fondi ci sono o no? E' scontro tra Borrelli e Fitto

La questione è molto semplice: i soldi per completare il collegamento ferroviario tra la stazione dell'Alta Velocità di Afragola con Napoli, ci sono oppure sono svaniti nel nulla? Il botta e risposta tra il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto ed il deputato campano di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha evidenziato come la questione delle opere irrisolte nel meridione d'Italia sia diventata non più procrastinabile. I fatti dicono che la stazione di Afragola è una cattedrale nel deserto. Non è collegata con niente. Chi scende ad Afragola, finisce nelle campagne e soprattutto preda dei tassisti illegali chiamati per evitare assembramenti di viaggiatori sfortunati di essere scesi in luogo totalmente sconosciuto e mal collegato.

Ritorniamo ai fondi di completamento. Il deputato Borrelli, ha incalzano il Ministro Fitto sulla questione collegamento con Napoli. Il Ministro ha risposto che “In relazione agli interventi relativi alla bretella stradale di collegamento tra la stazione AV di Afragola e Napoli” prosegue, “che riferisce al PUI 20 della Città Metropolitana di Napoli-Un nuovo sistema per lo sport e l’inclusione sociale per l'area interna Vesuvio-Nolana – Sistema integrato di mobilità sostenibile e a quelli del Piano Urbano n. 16 “Restart Scampia – un nuovo ecoquartiere nell’area dell’ex lotto M” dal valore di 70 milioni di euro, il Governo con il Decreto legge PNRR ha assicurato l’integrale copertura finanziaria. Invito quindi l’On. Borrelli, pur comprendendo la foga del suo intervento e pur considerando la campagna elettorale, a rimanere ancorato alla verità fattuale, accertando e verificando le informazioni prima di lanciare accuse false urlando dai banchi del Parlamento”. Per il ministro Fitto dunque i soldi ci sono.

Ma qualcosa non torna. Anche perché le gare sono andate deserte e soprattutto i progetti ed i finanziamenti, sono stati ritenuti dagli addetti ai lavori inadeguati per quello che bisogna fare. Lo racconta in modo esplicito lo stesso deputato Borrelli in risposta al ministro che si è sentito tirare in ballo sull'eventuale taglio dei fondi al sud: "In merito alla questione della linea 10, la situazione è piuttosto ingarbugliata racconta il deputato Borrelli che aggiunge c’è che nel primo DEF del Governo Meloni ci fu un taglio netto dei fondi per questa linea, che passarono dai 700 previsti dal Governo Draghi ad appena 70. Se ne è occupato anche il Parlamento, anche con un ordine del giorno del collega Sarracino teso a rimpinguare il fondo che fu bocciato dalla maggioranza, così come fu bocciato anche un emendamento presentato in commissione da Pd ed AVS. Recentemente, è andata deserta la gara che metteva a bando la progettazione definitiva e la realizzazione della linea ferroviaria e l’acquisto dei treni senza conducenti. Le due aziende in grado di realizzare l’opera hanno ritenuto progetti e finanziamenti inadeguati. Tra l’altro questa gara non coprirebbe l’ultimo tratto, quello che collega con la stazione dell’alta velocità, perché coprirebbe solo la tratta fino alle prime due fermate di Afragola e non la terza che sarebbe quella della stazione. Su tutta la questione però, c’è un muro di gomma, per questo preannuncio la richiesta di una interrogazione sul tema. Il Ministro Fitto, sa bene che oltre alle parole servono fatti concreti e purtroppo da quando lui è a capo del dicastero, le uniche cose che abbiamo riscontrato sono vergognosi tagli di risorse al sud e progetti finanziati. L'Ance stessa ha accusato il ministro del Fitto che il 45% dei dei finanziamenti hanno colpito il sud. I fatti ad oggi sono questi e consistono soprattutto in tante parole e promesse mai mantenute".

Insomma, lo scontro tra il Ministro Fitto ed il deputato Borrelli, racconta come ci sia poca chiarezza e trasparenza da parte di chi dovrebbe garantire il completamento delle opere. Ieri mattina, il deputato si è presentato fuori alla stazione di Afragola. Già dalle prime ore del mattino, il parcheggio era pieno. Non si poteva entrare.

NapoliToday aveva chiesto ad RFI di poter chiarire la questione della mancata realizzazione del parcheggio est della stazione, alla luce pure della dichiarazione sulla mancanza di vincolo da parte della Soprintendenza archeologica di Napoli. Non abbiamo avuto risposta.