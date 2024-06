Due carabinieri feriti in poche ore ad Afragola: comandante preso a morsi e pugni Mattinata da incubo nella città a Nord di Napoli. I ferimenti in due episodi criminosi differenti

Il comandante Semprevivo

Mattinata agitata ad Afragola. Due eventi a distanza di pochi minuti hanno contrassegnato per l'ennesima volta un territorio martoriato dai criminali. Ma andiamo con ordine: ore dieci del mattino il comandante dei carabinieri Raimondo Semprevivo si reca insieme ai colleghi della stazione di Afragola nell'eseguire un ordine di carcerazione. Giunto a via Falconieri (zona centro storico) Semprevivo insieme ai suoi uomini si reca presso la casa del pregiudicato. All'atto della notifica in carcere, il soggetto inveisce con calci, pugni e morsi contro il comandante. Intervengono i colleghi che riescono a bloccarlo e ad arrestarlo.

Semprevivo finisce sotto osservazione dell'ospedale San Giovanni di Aldo di Frattamaggiore. Mentre il pregiudicato dritto in carcere. Oltre alle accuse principali, dovrà rispondere anche di oltraggio violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Rapina davanti alla banca: ferito un altro carabiniere

Nel frattempo, nella vicina corso Vittorio Emanuele, due malviventi aggrediscono una signora intenta a raggiungere la sede del Banco di Napoli. Il classico filo di banca realizzato ai danni si chi stava recando in banca a portare i propri risparmi. Nella colluttazione, interviene un carabiniere libero dal servizio che subisce una botta alla testa. I due malviventi gli spaccano in testa il calcio della pistola. Alla fine la rapina va a segno. La somma di denaro prelevata dai rapinatori sarebbe considerevole. Il carabiniere è finito in ospedale. Mentre non si hanno notizie della donna.

Le indagini, sono state affidate ai carabinieri di Casoria che stanno vagliando alcune immagini dei vari impianti di videocamere della zona. Questi due eventi, dimostrano come nel territorio afragolese ci sia sempre di più un allarme criminalità.