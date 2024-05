"Mi stai guardando": impugna una bottiglia e lo colpisce alla testa Figlio di un poliziotto colpito da un suo coetaneo in viale Cristo Re in seguito ad una lite

Viale Cristo Re, foto Google

Lite tra ragazzi per uno sguardo di troppo ed uno dei due finisce in ospedale con una bottigliata in testa. La vittima è il figlio di un poliziotto colpito da un suo coetaneo in viale Cristo Re, a due passi dalla basilica di Sant'Antonio. La lite è scoppiata verso mezzogiorno. A colpire il ragazzo il figlio di un noto pregiudicato di Afragola che in un recente passato, aveva organizzato un gruppo di altri coetanei formando una vera e propria baby gang che terrorizzava l'intera zona. Sul posto, è corso sia il padre del ragazzo che due volanti del commissariato di Afragola. Il ragazzo, ferito alla testa, è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Frattamaggiore. Non è in pericolo di vita.

Secondo una rapida ricostruzione al vaglio degli investigatori, pare che il figlio del noto pregiudicato che abita nelle zone di via Calvanese, avrebbe accusato il coetaneo di sedici anni, di averlo guardato di troppo. Dopo una accesa discussione, si è avvicinato ad un contenitore dei rifiuti ed ha impugnato una bottiglia di vetro. Subito dopo si è avvicinato al ragazzo e lo ha colpito alla testa. Con un passo abbastanza veloce, si è dileguato tra i giardinetti della pineta comunale in direzione casa.

Ma la fuga gli è servita a ben poco: è stato identificato non solo dalla vittima ferita alla testa, ma anche dalle telecamere presenti in zona.

Questo evento, fa il paio con quelli già raccontati in passato, ovvero quando vi erano le baby gang che adesso però sono state identificate e bloccate. A capo di quei gruppi, vi era proprio questo soggetto che adesso sarebbe rimasto da solo. Il picchiatore solitario, (che secondo le forze dell'ordine avrebbe 17 anni), ancora oggi riesce a far parlare di sé. Nessuno, compresi gli assistenti sociali del comune di Afragola, provvedono di recuperarlo. Gira indisturbato, e colpisce quando gli capita.