Degrado e sottosviluppo: benvenuti nelle periferie della città di Afragola La situazione di prolungamento via Armando Diaz e contrada Ferrarese

(foto Celardo)

Dimenticati da tutti anche da chi dovrebbe preservare la loro esistenza. Sono senza una fogna, senza marciapiedi e senza una strada: sono le periferie degradate della città di Afragola. Parliamo di prolungamento via Armando Diaz e contrada Ferrarese, i cui abitanti di queste zone sono stati abbandonati dalle istituzioni comunali. Ma non dalle tasse, come il pagamento dei rifiuti, e l'Imu che conosce bene i loro indirizzi. Nemmeno le autoambulanze e le forze dell'ordine riescono ad arrivarci: quando c'è mal tempo, quelle che dovrebbero essere delle strade, sono in realtà degli spazi da percorrere solo con i trattori da campagna. Questi due quartieri si trovano a pochi passi dalla stazione dell'Alta Velocità esempio lampante di tecnologia ed espressione di un design invidiato in tutto il mondo.

In questi due quartieri, tirati su con il cemento selvaggio, ma regolarizzato con i condoni edilizi, ci vivono un centinaio di famiglie. I bambini, per recarsi a scuola, le mamme sono costretti ad accompagnarli a piedi dove l'autobus scolastico riesce a raggiungere il luogo dove c'è un po di asfalto; e se qualcuno si dovesse fare male, allora ci sono gui seri: se il tempo è buono, allora qualche speranza c'è (a patto che non si rompa l'auto per la presenza di buche). Ma se dovesse piovere (in pochi minuti le strade si allagano poiché non ci sono le fogne e quindi non c'è deflusso delle acque) le autoambulanze non possono raggiungere questi due quartieri. In pratica sono isolati.

Di notte è buio pesto. I fari delle autovetture fanno fatica ad illuminare quella che dovrebbe essere una strada. “Una notte abbiamo chiamato il 118, ma l'ambulanza non è riuscita a raggiungere le nostre case - ci racconta Alessandro, sposato con figli che abita al prolungamento Diaz - Abbiamo chiesto tante volte al comune di Afragola di risolvere questo problema ma non ci hanno mai ascoltato. Si ricordano di noi solo durante il periodo delle elezioni. Tutto questo è assurdo”.

Mentre Mario, che fa il muratore, ci racconta che “sono sposato e ho due figlie piccole. Una volta mi è capitato di correre in ospedale ed ho rotto la mia auto. Nessuno vuole venire qui dietro. Siamo dimenticati da tutti. Ma le tasse le paghiamo lo stesso”. Le autovetture di queste famiglie sono finite chi dal gommista per le continue ruote bucate, chi invece dal meccanico. E le spese sono tutte a loro carico.

Stessa ed identica situazione al rione Ferrarese. Anche qui non ci sono fogne e pali della luce. Qui, però, c'è di mezzo una mancata bonifica per la presenza di amianto. Il Comune di Afragola aveva indetto una gara di appalto per la bonifica dell'intera zona. La ditta vincitrice, è stata colpita da interdittiva antimafia ed i costi per l'intera bonifica sono raddoppiati. Siccome l'intera zona è deserta, in passato, chiunque ha scaricato rifiuti speciali senza controllo. Oltre a subire l'abbandono istituzionale, devono anche vivere con una discarica sotto la porta.

A portare avanti la protesta, ci ha pensato Anna Giustino, presidente del comitato Saggese-San Marco: "In questo posto sono stati promessi più di 10 milioni di euro di interventi da prelevare dai fondi TAV. Ma fino adesso poco o nulla si è visto. Questi cittadini, oltre a vivere nel degrado, devono soffrire anche di continue allergie dovute all'innalzamento della polvere che entra nelle case. I bambini sono malati, e questa zona non è facilmente collegata con il centro. Non possiamo vivere in questo modo. Pure qui la politica viene a chiedere voti con mirabolanti promesse mai mantenute. Ci siamo scocciati di essere presi in giro. Adesso ci rivolgeremo agli organi competenti per far valere i nostri diritti”.

Di tutto questo degrado e sottosviluppo, ne abbiamo chiesto conto e ragione al sindaco di Afragola Antonio Pannone che di queste due storie conosce bene entrambe le situazioni: “Per quanto riguarda la contrada Ferrarese, nei prossimi giorni sottoporremo alle competenti autorità il progetto che consentirà di utilizzare l’avanzata tecnologia di trivellazione orizzontale controllata, garantendo la continuità del sistema fognario senza interferire con gli strati esterni del terreno dove anni fa furono sversati rifiuti speciali; in questo modo potranno finalmente ripartire i lavori della parte restante della condotta fognaria e del completamento della dotazione infrastrutturale. Per le traverse del prolungamento di via Armando Diaz, abbiamo l’obiettivo di utilizzare i fondi RFI previsti per le opere compensative al fine di realizzare tutti i sottoservizi e ed eseguire le sedi stradali in linea con il progetto che presentammo più di dieci anni fa con l’amministrazione in cui ricoprivo l’incarico di vice sindaco".

Insomma, il sindaco, in modo esplicito ha promesso che queste due periferie usciranno fuori dal degrado. Ma i cittadini di entrambi i quartieri sono increduli: “Di promesse politiche ne abbiamo sentite tante. Ma fino adesso nessuna è stata mantenuta. Vedremo se adesso sarà diverso”.