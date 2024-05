Parcheggio Tav Afragola, il vincolo non c'è: perchè non viene ampliato? Sono troppi i disagi per i viaggiatori

Il vincolo non c'è. La risposta della Soprintendenza archeologica di Napoli, è giunta dopo un attento accertamento realizzato sulle particelle che formano l'area est della stazione di Afragola ancora oggi invasa da sterpaglie. Avevamo chiesto ad RFI di rispondere nel merito di come mai dal 7 di Giugno del 2017, (anno in cui la stazione è stata inaugurata davanti al governo di allora presieduto da Paolo Gentiloni) quell'area di circa 10mila metri quadrati non fosse stata adibita a parcheggio.

RFI, ha preferito trincerarsi dietro ad un formale silenzio non rispondendo ufficialmente alla nostra richiesta. Ma dal Comune di Afragola ribadivano che il ritardo era legato ad un vincolo storico e paesaggistico in merito al ritrovamento di alcuni insediamenti risalenti a più di duemila anni fa. Ebbene, per risalire alla verità, lo abbiamo chiesto direttamente agli esperti della Soprintendenza di Napoli, i quali ci hanno risposto che allo stato attuale non c'è nessun vincolo che possa impedire qualunque tipo di realizzazione.

Come mai non viene realizzato l'ampliamento del parcheggio la cui mancata realizzazione sta producendo disagi per i viaggiatori? I disagi continuano in quanto i 600 posti auto che attualmente sono a disposizione dei viaggiatori, sono troppo pochi per far fronte alle richieste dell'utenza. Inutili sono stati i tentativi di ampliamento delle sole aree interne. Le auto, purtroppo, vengono parcheggiate esternamente alla stazione creando disagi alla circolazione stradale. Non solo: i viaggiatori, spesse volte devono scendere fuori all'infrastruttura ferroviaria poiché, a causa del parcheggio pieno, non possono raggiungere le scale d'ingresso. Non parliamo dei disabili che pure loro sono costretti a subire disagi per mancanza di spazio. La verità dunque dopo tanto tempo è venuta a galla. Ora ci si aspetta una rapida risposta da parte di RFI su cosa vuole fare di quell'area interna ancora oggi dominata dalle erbacce.