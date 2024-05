Blitz della polizia nel centro di Afragola: si cerca la droga Anche con l'ausilio di cani

Controllo antidroga presso il centro storico di Afragola nel pomeriggio di ieri 16 maggio.

Siamo nel primo vicolo Pigna proprio di fronte la casa comunale. In quel posto la polizia ovvero il nucleo cinofili della Polizia di Stato insieme alla sezione investigativa del commissariato di Afragola hanno effettuato alcune perquisizioni antidroga e antisigarette di contrabbando in un palazzo che si trova in un vicolo cieco di via Pigna.

Perquisizioni anche con l'ausilio di cani utilizzati per perlustrare anche autovetture, pregiudicati di zona presenti, e soprattutto alcuni locali situati nella zona.

Arrestato nell'operazione un 29enne del posto, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.