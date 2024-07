Da 56 anni a Milano per lavoro, il gesto degli amici per festeggiarlo: "Napoli non dimentica i suoi figli"

Uno scugnizzo napoletano che conquista Milano. Attilio Silvestri, classe 54, aveva appena 14 anni quando i genitori, residenti a di Napoli centro, decidono di salire sulla freccia del sud per raggiungere Milano. I motivi sono abbastanza noti: trovare un lavoro stabile e duraturo. Attilio si dà subito da fare, ma il tempo passa inesorabile. Si gira intorno per cercare di trovare lavoro. I genitori decidono di scendere nuovamente a Napoli mentre lui rimane da solo. In quel periodo non si perde d'animo, ricopre qualsiasi tipo di lavoro e vie a volte all'addiaccio. La dignità di un uomo si misura anche con la capacità di fare sacrifici senza arrendersi mai alle avversità della vita, in una terra che sembrava essergli ostile. Ed il carattere e la tenacia dei napoletani ha la meglio: inizia a lavorare in proprio, senza fermarsi mai. Il sudore della fronte, segnale di stanchezza, non lo piega.

Per motivi di salute abbandona i lavori pesanti e diventa fattorino in un negozio di ricambi per auto. Impara il mestiere, apre poi un negozio tutto suo in tale settore. Le radici si innestano nella terra milanese. Si sposa con una ragazza di Milano da cui nasce una figlia. In tutti questi anni, Attilio, con la sua onestà, riesce a farsi volere bene da tutti. Tanto che gli amici,(come Giorgio Aroldi), nel giorno di Domenica 7 di Luglio, decidono che, dopo quasi sessant'anni di permanenza nel territorio lombardo, sarà il momento di festeggiare. Amici e parenti, partiranno da Napoli per raggiungere Milano. In 200, festeggeranno i tanti sacrifici di un uomo che ha creduto in se stesso. Roba d'altri tempi.

Partenope non dimentica, ed è sempre presente anche se i suoi figli sono sparsi per il mondo.