Scaricano rifiuti pericolosi a pochi passi dall'Ikea Fermati due uomini residenti nel campo rom

Nell'ambito del progetto Terra dei Fuochi, di concerto con la prefettura di Napoli, in località comunale Sarricchio, alle spalle del Megastore Ikea nel territorio di Afragola, le pattuglie appartenenti al corpo di Polizia Locale guidati dal capitano Antonio Amore intercettano un furgone con due persone intente a scaricare rifiuti speciali del tipo calcinacci, plastica, legno, e scarti di lavorazione ritenuta potenzialmente pericolosa. I due entrambi di nazionalità rumena, con precedenti specifici per reati ambientali provengono dal campo nomadi di Giuliano. In pratica, secondo gli accertamenti espletati dalla polizia locale di Afragola, sono soggetti già conosciuti alle cronache come inquinatori seriali.

Secondo gli investigatori, sarebbero una decina i quintali che i due stavano per abbandonare nelle campagne afragolesi. Ci sono indagini in corso per rintracciare la provenienza del materiale inquinante. Il controllo notturno che ha visto l'Impiego di alcuni agenti della polizia locale Afragolese è stato possibile grazie alla prefettura di Napoli di concerto con il Ministero dell'Interno, che ha autorizzato e finanziato il proseguo dell'orario di servizio fino all'una di notte permettendo di organizzare un servizio specifico proprio per contrastare lo sversamento illegale dei rifiuti. Entrambi i soggetti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, ed il furgone è finito sotto chiave.