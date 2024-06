Camminare sul marciapiede è diventato impossibile

La pasta giace al sole. Le bottiglie di acqua contenute nelle confezioni sono trafitte dai raggi solari. Per non parlare della verdura e della frutta invasa dagli scarichi velenosi delle autovetture. Benvenuti nella città delle illegalità diffuse e non contrastate da chi ha l'obbligo di farlo ma si gira dall'altra parte. Afragola dunque è anche questo. Se la politica pensa al restyling di un rione degradato come le Salicelle, dimentica invece il centro città che da tanti anni, -nonostante le tante denunce presentate agli organi competenti-, rimane ancora quel luogo simbolo delle illegalità diffuse in ogni angolo di strada per nulla contrastate.

Ma andiamo con ordine. Ieri mattina, in centro, una signora anziana, stava per cadere a faccia in terra. È stato un miracolo che non sia successo: un passante è riuscito ad accorgersi del barcollamento della signora che subito gli ha afferrato il braccio evitando che cadesse sul ciglio del marciapiede. Perchè la signora stava per cadere? Il marciapiede era totalmente occupato dai prodotti esposti da un ferramenta. Fortunatamente è stato solo un brutto spavento. Subito dopo, ha ripreso la marcia in direzione Asl di Afragola dove era diretta per prenotare una visita. "Ho 75 anni e tutti i giorni mi reco dal medico. Non capisco perché devo camminare per strada e non sul marciapiede” ha raccontato Giuseppina presa ancora dallo spavento.

Ad Afragola non mancano poi supermarket con le pedane di acqua e pasta esposta al sole; i pescivendoli con la mercanzia esposta al sole; ci sono anche i commercianti di frutta e verdura che hanno allargato in modo illegittimo le aree di vendita fino a raggiungere la carreggiata stradale.I disabili sono quelli che pagano lo scotto maggiore: con le carrozzine sono costretti a circolare per strada con il rischio di finire investiti dalle auto in transito. Una domanda è legittima: ma i commercianti sono muniti di autorizzazione? Lo abbiamo chiesto al comune di Afragola, anzi direttamente al sindaco Antonio Pannone che non ha risposto e servirebbe un maggiore intervento delle forze dell'ordine.

In tutto questo, ci sarebbe anche un problema di sicurezza alimentare: la frutta e la verdura, come pure la pasta e soprattutto l'acqua in bottiglia, non possono stare all'aria aperta a contatto con gli scarichi delle autovetture; la plastica esposta al sole, può contaminare l'acqua in bottiglia. Chi controlla tutto questo? A quanto pare nessuno.