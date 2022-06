Napoli ieri&oggi, com'è cambiata piazza Municipio?

La recente inaugurazione di piazza Municipio, ha scatenato le polemica di una parte dei napoletani che hanno lamentano la quasi totale assenza di verde. Ma come è cambiata nei secoli questo luogo così importante per la città? Per la rubrica Napoli ieri&oggi, abbiamo analizzato tutte le evoluzioni attraverso foto d'epoca e dipinti. C'è stato un tempo, per esempio, in cui piazza Municipio era un posto ricco di verde.