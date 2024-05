'Ingabbiata' nella Beverly Hills sul golfo di Napoli

Mira Sorvino con Januaria Piromallo e Cannavale

Non può ingabbiarci ogni 3 settimanE, bloccando l’economia e la mobilità nel nostro quartiere, Gennaro Serra/Pizzofalcone/Montedidio. Da settembre scorso finalmente il via ai lavori per il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi pieni di buche. Chiunque con un briciolo di buon senso farebbe i lavori una volta sola e basta. A Napoli invece i soldi pubblici sono come la c... di piccione e ci piovono in testa, dunque, abbondiamo con le spese. I lavori in corso hanno vocazione per l’eternità… e in via Gennaro Serra comincia il primo round, secondo round, terzo, quarto...come un match di pugilato.

Stamani mi sono svegliata e ho trovato l’invasor, di nuovo tutti serrati. Tanti turisti e tanti ospiti internazionali ai quali spiego che il nostro quartiere è un po’ la Beverly Hills sul golfo. Sono qui anche per la prima rassegna di “Maggio a Pizzofalcone”. Imperdibile la proiezione del docufilm “Napoli S-velata”, il 30 maggio e il documentario “Il Sogno di Lamont Young”, sulla vita del geniale architetto che a fine Ottocento aveva immaginato una Napoli futuristica. Da far riflettere dove vanno i finanziamenti della Comunità Europea. La Comunità Europea aveva stanziato 3 milioni di euro per la ristrutturazione della sua magnifica residenza Villa Ebe, in stile eclettico liberty, sulla rampa che porta a piazzale Echia, dopo che un incendio aveva distrutto la pregevole boiserie. Che fine hanno fatto? Affacciarsi da piazzale Echia è una meraviglia, restituita alla città dopo 18 anni di interminabili lavori per l’ascensore. Poi un giro da "Andrea Nuovo Gallery" in Via montedidio per il vernissage di Riccardo Dalisi.

Solitamente si avvertono i residenti del “blocco” stradale con avvisi scritti lasciati, non dico per ogni palazzo, ma almeno ad ogni angolo di strada. Avevo ospiti a casa ai quali è piaciuta la full immersion nel quartiere più antico di Napoli ancora zeppo di botteghe di artigiani. Fin troppo immersi, da chiudermeli dentro… E se dovesse venire un’ambulanza...E l’ambulanza puntuale arrivo’. Anche lei fuori dalle transenne.

Come si dice in inglese, mi metto scuorno per i malgestori della cosa pubblica. Cioè nostra. Pensateci bene prima di votare alle prossime elezioni. Come diceva Gaber: dove sta la destra…? Dove sta la sinistra…? Modesto Consiglio: anziché rifare Gennaro Serra 5 volte negli ultimi sei mesi, se vi avanza qualche spicciolo dalle vostre tasche ci sarebbero facciata e interni del monumentale Palazzo Zapato nobile dirimpettaio di Palazzo Reale. Ero oggi alla Fondazione Circolo Artistico Politecnico all’ultimo degli “Incontri sul dialetto” a cura del comitato per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano. Dialetto e Cucina con gli accademici Sergio Lubello, Lucia Buccheri e Francesco Cotticelli hanno presentato un menù croccante ricco di legami tra storia e gastronomia, attraverso la convivenza di sapori tra tradizioni locali ed esogene. Tanta cultura in un solo quartiere, adesso aprite le gabbie.