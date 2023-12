Per quelli che...Carlo Poerio è solo la via dello shopping natalizio. Quando l’Italia era spezzata in due… La Barbie del Risorgimento consegna premi

I fratelli Alessandro e Carlo Poerio, poeta e patriota il primo, avvocato e patriota il secondo ma anche vittima del dispotismo borbonico, ingiustamente rinchiuso in prigione, incatenato, non chiese mai la grazia a Ferdinando II. Alessandro e Carlo, oggi li chiameremo Super Eroi, entrambi contribuirono all’epopea del Risorgimento che porto’ all’unificazione d’Italia. Nel mezzo ci fu la spedizione dei Mille e Garibaldi che a Teano si scopri’ la testa fasciata al grido “Saluto il primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II”. Fine del regno borbonico e inizio dei guai per noi. La questione meridionale nacque allora, la situazione economica del mezzogiorno in confronto alle altre regioni dell’Italia Unita era disastrosa, fatta di povertà e brigantaggio. E’ rimasta la prima, alla seconda si è sostituita la camorra. E ci è piovuto addosso il termine terronismo. Ma con troppi sguardi all’indietro si perde di vista il presente.

Anna Poerio (presidente dell’Associazione Culturale Alessandro Poerio, Direttore del Comitato di Caserta dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e Vicepresidente per il Sud del Coordinamento Nazionale delle Associazioni Risorgimentali, bisogna trattenere il fiato per elencare tutte le sue cariche) e premiante, la Barbie del Risorgimento, consegna le targhe al ministro Gennaro Sangiuliano che anticipa un convegno su Antonio Gramsci, un pensatore centrale del ‘900. Premiato anche il saggista Marco Demarco che rispolvera subito un termine risorgimentale che gli piace molto “politicare”, ossia fare politica con passione. Oggi non c’è nè l’una e nè l’altra. E mette in guardia contro gli eccessi di retorica. Ops, i Premi lo sono sempre un po' ( il futuro si ricorderà di noi).

Per quelli che Carlo Poerio è solo la via dello shopping chic, Le Deff di Luigia e Barbara De Felice fanno tendenza

Non buttate le scarpe della nonna, avete un tesoretto nel baule e non lo sapete. Tulia e F rancesco Imperiali di Francavilla, mamma e figlio, ne hanno trovate di bellissime, ancora attualissime. Le hanno messe in mano a Benedetta De Mennato, napoletana, erede di famiglia di magistrati, designer di accessori per Gucci, e voilà è nata la collezione vintage/contemporanea Le Memoir. Francesco, laurea e master alla Bocconi un cervello in fuga rientrato per il lancio marketing a livello internazionale. Ecco la scarpetta di raso rosso natalizio con richiamo anti-femminicidio