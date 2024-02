Una Prima nella Prima de I Vespri Siciliani. Il Teatro San Carlo mette in scena “I volti della memoria” Per un presente di legalità

Tutto pronto per la messa in scena dell’Opera I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi con la regia di Emma Dante, con un particolare allestimento nell’ambito del progetto “Il Teatro San Carlo per il Sociale: i volti della memoria per un presente di legalità”. Dedicate ai familiari delle vittime innocenti delle mafie con le foto e le immagini dei volti di numerose vittime, al fine di mantenere vivo il ricordo di chi ha pagato ingiustamente con la vita.L’essersi battuto per la legalità o semplicemente per essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di Don Tonino Palmese, parroco anticamorra e presidente della Fondazione Pol.i.s. Avvolgente l’applaudo rivolto ai numerosi familiari delle vittime della criminalità organizzata presenti in sala. “La mia messa in scena vuole essere un omaggio e anche una commemorazione delle vittime della mafia” ha affermato Emma Dante - ha la sua anima, la sua vocazione che è quella di non dimenticare, con una connotazione più contemporanea. Questa commemorazione dei Vespri deve a mio parere unire il Paese, racconta Palermo ma anche l'Italia, perché parla della nostra storia, quella degli italiani tutti. Per questo motivo durante l’aria di Elena – conclude Emma Dante - quella in cui la duchessa chiede al popolo di avere coraggio, la piazza si riempie dei volti tra gli altri di Falcone, Borsellino, Impastato e contemporaneamente dalla sala calano dei gonfaloni con i volti delle vittime innocenti della camorra”. Una messinscena che è una trasposizione dei Vespri nel presente, potente ed evocativa, quella della Dante, padrone di ogni dettaglio, che vede la mafia come l’esercito francese di occupazione. Una regia dentro la regia. Per prendere coscienza anche che la Campania è la regione con il maggior numero di vittime innocenti della malavita organizzata. Otto su dieci erano vittime della casualità cioè si trovavano al posto sbagliato al momento sbagliato. Ma è la camorra ad essere sempre sbagliata in ogni tempo, in ogni luogo. Afferma Don Tonino Palmese, “perché la memoria delle vittime va rispettata in modo che non sia invano il loro sacrificio. Perpetrare la memoria è un preludio di un mondo che veramente cambia. sostenere, motivare i familiari delle vittime, come ricordava già don Milani. “A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca? A che serve avere il ricordo di una persona uccisa se non diventa capitale di tutta l'umanità per dare una vera svolta alle nostre sonnolenti esistenze?” - conclude il direttore generale del Teatro di San Carlo Emmanuela Spedaliere – Mi fa piacere anche ricordare del contributo speciale dal ricavato del libro “Non chiamateli eroi” di Nicola Gratteri Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e Antonio Nicaso.