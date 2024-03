Anteprima di “Un Altro Ferragosto”. Auguri al quadrato a Virzì

"D’estate siamo tutti più simili e al tempo stesso più diversi, perché c’è uno stile specifico anche nello stare in mutande". È con questa battuta che il regista ha presentato “Un altro Ferragosto”. Commedia agro/dolce dove Paolo Virzì mette in scena illusioni e delusioni di due generazioni a confronto. Trent’anni dopo. E’ il sequel di Ferie d'agosto, la sua seconda opera che nel 1996 vinse il David di Donatello come Miglior Film e diventò cult.

In una sera d’agosto del 1996, nella casa di Ventotene dove il giornalista militante dell'Unità Sandro Molino trascorreva le vacanze, la sua compagna Cecilia gli rivelò di essere incinta. Oggi il figlio Altiero Molino è un ventiseienne imprenditore digitale che vive a New York, torna a Ventotene col marito fotomodello per radunare gli amici di un tempo intorno al padre malandato e regalargli un’ultima vacanza. Non si aspettava di trovare l’isola in fermento per il matrimonio di Sabry Mazzalupi, la ragazzina goffa figlia del bottegaio romano Ruggero è diventata una celebrità del web e le sue nozze sono un evento mondano che attira i media e squallidi emissari del nuovo potere politico. Due tribù di villeggianti, due Italie discordanti che si incontrano di nuovo a Ferragosto, per una sfida tra modus vivendi e bilanci esistenziali. Si puo’ anche invecchiare senza diventare maturi.

A firmare soggetto e sceneggiatura sono Paolo e Carlo, i due fratelli sono un po’ gli eredi dei Vanzina, ma si fanno portatori di una nuova commedia all’italiana più impegnata, più colta, meno da generone romano casereccio.