"Sono un uomo cattivo. Lo sono tutti. Sono un uomo incompiuto"

Umberto Orsini affronta per la terza volta nella sua lunga e applauditissima carriera l’ultimo romanzo di Dostoevskij: I fratelli Karamazov. Al Teatro Mercadante repliche fino al 5 maggio, tutte sold out. Con una regia di Luca Micheletti, assolutamente all’altezza del testo. Vabbè, qualcosa last minute si trova sempre, come è successo a me, all’avvocato Antonella Esposito Gagliardi e alla principessa Ramita Pignatelli della Leonessa. Peccato che l’amica e regista Nina di Majo abbia dato ascolto a un sito on line che comunicava orario sbagliato: alle 18 anziché alle 17. Lezione numero uno: controllare sempre e solo il sito ufficiale del Teatro Mercadante.

Lezione numero due: ce la da Lui, Umberto Orsini, il monumento nazionale della drammaturgia, 90 anni, di cui 70 a calcare i teatri nazionali e internazionali. 90 anni, e la sua mise en scene è strepitosa, non una sola sbavatura, un inciampo, maestro nella pause, in un monologo rutilante, di testa e di pancia… Orsini parla a se stesso, lui è Karamazov, l’immedesimazione è totale. Possiamo dedurre che recitare allunghi la vita. Portare in scena Dosto, è tosto davvero. “E’ quasi mezzo secolo che conosco il signor Ivan Karamazov. L’ho conosciuto in uno studio televisivo di Via Teulada e da loro ci siamo guardati nellospecchio e ci siamo (con)fusi l’uno con l’altro… E cosi’ sono diventato il suo doppio, il suo sosia, il signore Dostoevskij”, spiega Orsini. Difficile dire dove comincia uno e finisce l’altro, quanto la psicologia del ruolo ha influito sull’evoluzione dell’attore. Mentre Dostoevskij diventava per chiunque si avventuri nella lettura dei suoi personaggi a cominciare dall'opera omnia, “Delitto e Castigo” una sorta di Freud ante/litteram per la sua capacità di scavare nelle bassezze dell’animo umano. Colpevole e innocente insieme, sul palco Orsini cita tre volte l’incipit monumentale di Memorie dal sottosuolo: “Io sono un uomo malato, sono una persona cattiva. Sono un uomo fragile" E qua e là emergono suggestioni di altre opere dostoevskiane. C’è un crocefisso rovesciato, appeso a testa in giù sulla scena. Già, quel Dio la piu’ grande invenzione dell’uomo. Di fianco c’è una lunga falce, quella che nell’iconografia viene messa in mano alla Morte livellatrice di buoni e cattivi.

C’è una botola da cui emerge una luce rossa: l’inferno, evidentemente. Ma anche la coscienza nera di Ivan: che si affaccia sul bocchettone e parla al suo lato oscuro. Ci sono pulpiti rovesciati, la neve che entra ovunque e rappresenta l’inverno incipiente, la fine di tutto; fogli di carta, documenti ufficiali, di testi sacri, che piovono dall’alto e raccontano la frammentazione della coscienza. Tutto crolla e scompare: e alla fine Ivan karamazov che è stato il mandante morale del patricidio non si pente e il fratello innocente, Dimitri viene condannato e deportato in Siberia. Mentre il fratellastro, figlio del padre e della serva, autore materiale dell’omicidio, si uccide. Lunghi applausi nel finale, con standing ovation, per ringraziare il Maestro.