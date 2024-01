Trent’anni fa il mio ultimo Capodanno a Napoli. Questo sarà l'ultimo Ballavo in piazza del Plebiscito con Onorato e Bassolino. Ero pazza del primo (a scanso di equivoci)

Correva l’anno 1993, Bassolino era stato appena eletto sindaco. Per Capodanno fece montare un palco in piazza Plebiscito. Una cosa discreta, mica 'ste mega cafonata di oggi per sparare musica tecno/spaccatimpani. Antonio Onorato, la promessa (mantenuta) del jazz e del sound neapolitan power, era il mio fidanzato. Lui look un po’ Indios, io bionda e riccioluta (eravamo una coppia che si faceva notare). Antonio e Enzo Gragnaniello erano stati invitati per il concerto di fine anno. Qualche minuto prima della mezzanotte sale sul palco passo dopo passo (ve lo ricordate il suo slogan) Bassolino, cin, cin, grande euforia e si balla. La folla sotto di noi, la ricordo composta, non sguaiata e urlante. Mi affaccio 30 anni dopo dal terrazzo di Antonella Stefanucci, attrice teatrale di prima grandezza. Ai nostri piedi Piazza Plebiscito scintillante per il concertone di Capodanno. Il caos intorno alle transenne è stato indescrivibile. Traffico paralizzato fino ed oltre le 2 di notte, ore fine concerto. Ma a quell’ora erano rimasti solo i gabinetti mobili, un numero sproporzionato, tutti a recintare il perimetro della piazze tra le più’ monumentali al mondo, che chiamano il mini Vaticano.

Altri tempi quando in piazza Plebiscito venivano a suonare Carlos Santana, Bruce Springsteen, Lucio Dalla e Pino Daniele. Oggi la piazza viene data a Gigi D’Alessio per sei concerti di fila. Riportiamo le lancette indietro alla mezzanotte, è stata un’esplosione di fuochi d’artificio, uno spettacolo mozzafiato che turisti e residenti non hanno apprezzato di più’ delle note dei strimpellatori di piazza. A questo boato gioioso che bucava l’oscurità non c’era bisogno di aggiungere altro. Cambio scenario, altro terrazzo panoramico della video/artist Silvana Sferza che ricicla, ri/crea e coniuga arte e artigianato. E’ anche l’anima de Lo Scugnizzo Liberato, un laboratorio di creatività diffusa, ricavato dal carcere minorile Filangeri.

Bollicine e si respira aria di finissagge in via Chiatamone 26, la sua mostra di amuleti realizzati in pietra di tufo ci porta nel mondo di Euploia, per rivelarci le origini di Parthenope, il primo insediamento della città precedente a Neapolis, l’Acropoli sul monte Echia. Chi sale e chi scende, nel 2005 sotto l’amministrazione Iervolino partirono i lavori di costruzione per l’ascensore che collega il sotto con il sopra, via Chiatamone con il monte Echia. Mai terminati. Nell’anno che vorrei … non vorrei più’ concerti in Piazza Plebiscito e che l’ascensore prendesse vita. Aperture già annunciate e subito smentite. Per il momento sembra un bunker già in stato d’abbandono. Un brutto vedere sul belvedere più mozzafiato della città.

P.S. 1) Chiamo Antonio, non ci siamo mai persi di vista e gli chiedo se ha foto di quel passato remoto. Senza foto o selfie sembra che l’evento non sia accaduto. Invece non è cosi, se noi affidiamo i nostri ricordi solo a un selfie è come se sottraessimo alla memoria il suo lavoro che è proprio quello di ricordare. I selfie si perdono nell’archivio di un cellulare, i ricordi vissuti più intensamente rimangono impressi nella mente.

P.S. 2) Perché é finita tra me e il bel’Antonio? Già vivevo a Milano. Venne anche lui. Ricordo un viaggio Napoli - Milano, sembravamo Toto’ e Peppino, la madre ci aveva caricato la macchina di salami e provoloni. Allora c’era la nebbia a Milano, adesso è scomparsa effetto catastrofe climatica. Milano non gli piaceva proprio. E’ diventato lo stesso un musicista e compositore di fama mondiale, ma la grande Milano gli avrebbe fatto da volano. Lo sa pure lui.