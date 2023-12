Il business degli affitti brevi ha fatto sboom, strutture ricettive vuote. Dio creò Napoli e il distru/turismo A Napoli si esagera sempre. E come hanno fiutato la formula piatto ricco mi ci ficco, hanno ricavato case (casette, casupole, tuguri ) dai bassi, bugigattoli senza finestre e altezze da sette nani senza nessuno controllo

Dopo il boom del Natale scorso, prima festività del dopo Covid, quest’anno i turisti hanno cambiato destinazione. Si interrogano gli addetti ai lavori, si fanno i conti che non tornano.

Parlo al telefono con Anna di Booking che mi risponde da Barcellona. Adesso finalmente sono gentili perché hanno tutto il tempo, prima aspettavi mezz’ora prima che si materializzasse una voce. “I primi segnali d’allarme ci sono già stati per il week end dei morti e per il week end dell’Immacolata. Molte meno prenotazioni rispetto all'anno scorso. Questo Natale è veramente un disastro. Ci chiamano molti proprietari di strutture e chiedono cosa stia succedendo”. Intanto i dati ufficiali usciranno solo tre mesi.

A Napoli si esagera sempre. E come hanno fiutato la formula piatto ricco mi ci ficco, hanno ricavato case (casette, casupole, tuguri ) dai bassi, bugigattoli senza finestre e altezze da sette nani senza nessuno controllo da parte delle autorità sull’idoneità abitativa. A Napoli gli affitti brevi, figli legittimati del distruturismo, si gestiscono con spirito garibaldino. Fra Far west e Anarchia totale.

E durante le feste di Natale si mettono i nonni in naftalina (è una battuta ovviamente) e si affitta tutto l’affittabile.

Intanto leggo che Napoli figura al quarto posto come numero di annunci sulle piattaforme online prima di Roma, Milano, Firenze. Venezia segue subito dopo.

Ho chiamato Airbnb, la madre di tutte le piattaforme online, mi danno la stessa versione: calo di prenotazioni a Napoli e un po’ in tutta Italia. Il Bel Paese non tira più’. E di questo dobbiamo ringraziare la ministra del turismo Santanchè che non ha messo a punto nessuna politica dell’accoglienza.

Invece arriva sempre prima degli altri Davide D’Anna, architetto e decoratore, vive tra la Sanità e Parigi. Apri’ alla Sanità vent’anni fa la prima maison de charme, quando ancora della Sanità si diceva hic sunt leones . L’ha rivenduta un anno e mezzo fa. Paolo Serpone è nel business degli affitti brevi da 15 anni: “Quest’anno? Peggio di Natale in casa Cupiello”.

Mia figlia gestisce una maison d’art in via Egiziaca. Durante i 'week endon'i di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio affittava anche a 500 euro al giorno, ottime recensioni e un award da Booking come migliore host. Adesso neanche uno straccio di prenotazione. Neanche per Capodanno. Sarà stato profetico il nome della sua start up UseLess it’s a behavoir che in inglese vuol dire inutile, ma che divisa in due diventa l’imperativo di tendenza della contemporaneità: Usa meno. Da inutile a due volte utile.