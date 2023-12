San Ferdinando Prima al Teatro San Carlo, quel grandeur, con una Turandot piena di colpi di scena. Non c’erano i ministri? Peggio per loro Un parterre internazionale che alla Prima del teatro Alla Scala non ho visto

Turandot al San Carlo (foto di Piromallo)

Un Teatro Regio, il San Carlo, in forma. Anzi in splendida forma, malgrado una corrente sotterranea cerchi di trascinarlo verso il basso. Il Sovrintendente Stéphane Lissner e il Direttore Generale Emmanuela Spedaliere sono gli anfitrioni di una serata che si annuncia grandiosa. Cast stellare e regia di Vasily Barkhatov, il Quentin Tarantino della drammaturgia mondiale.

Entrano il governatore Vincenzo De Luca, Fulvio Martusciello, leader di FI, e il potentissimo Salvo Nastasi (per ricordarci che la vera politica si fa dietro le quinte). Non c’erano i ministri. Nessuno se n’è accorto. Assente più’ che giustificato il sindaco Manfredi era a Londra per la laurea della figlia. Vietato pronunciare Turandot alla francese con accento sulla o, anzi più si rafforza la T, più ci diamo aria di connaissaeur. Ed esiste una frangia di melomani guidata dall’imprenditore Michele Balletta che da Napoli era partita per la Prima del Don Carlos La Scala, suo commento. "La Turandot batte il Don Carlos cinque a zero. Per vocalità e scenografia sontuosa. Com’era cupa quella del La Scala”. La Scala anche un po’ scippatrice d’idee? L’anno scorso il San Carlo ha debuttato proprio con “Don Carlos. Balletta riprende il fil rouge. Il nostro Don Carlos è stato formidabile. Inimitabile. Che coincidenza Balletta ha ritrovato ieri gli stessi amatori del bel canto libanesi che erano al La Scala. Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Era ora. E’ di pochi giorni fa la bella notizia. Le nostre eccellenza liriche sono istituzioni nel mondo ma perché non mi posso vedere “Les Contes d’Hoffmann” (apertura della stagione lirica della Fenicia di Venezia) anche a Napoli e viceversa.

Evoluzione di genere

Rileggere la Grande Lirica in chiave contemporanea serve anche ad avvicinare il pubblico giovane. La Turandot di Vasily un po’ pulp fiction, sospesa tra due secoli e fra due mondi, fa bene al cuore e la cervello. E tutte le repliche sono sold out. Pioggia di rose che non ha precedenti nella recente storia del Teatro San Carlo a fine atto sulle due Prime Donne, il soprano assoluto Sondra Radvanovsky e il secondo in comando il soprano casertano Rosa Feolla. Natale in casa Cuciniello. L’aristocratico Circolo dell’Unione riprende la tradizione del Dopo/ San Carlo con cena placè con vista sui giardini romantici di Palazzo Reale. Ma il must to go è il privè chez Mino Cuciniello, salotto letterario e gourmet. E come da tradizione si alza il sipario sul suo antico presepe. C’erano tutti Riccardo Villari, Giorgio Nocerino, Sergio Cappelli, Giusi Ferrazzani, Francesco e Antonella Tuccillo, Gigi e Lidia De Simone, Teresa e Toto Naldi, Gigi Mingione, Annamaria Braschi, Aldo Carnevale, Bibi Cattaneo della Volta, Fiorella di Lauro.

La coppia giuridica Carlo e Cristina Sersale erano accompagnati dalla figliola Fabrizia. Piaciuta la Turandot? “Moltissimo”. Largo ai giovani. La lirica per sopravvivere deve appartenere a loro.

La notizia che vorrei

I ministri non sono intervenuti alla Prima causa forum Emergenza. Via Toledo, vergogna nazionale... Da un lato il ballo Coccodè dei contadini di Coldiretti a Piazza Municipio (rinata già sbagliata urbanisticamente), dall’altro un’infilata di bidoni stracolmi di monnezza e una scia da suk mediorientale. Ecco il benvenuto a chi veniva da ogni dove per la Prima al San Carlo. E sono venuti da Londra, da Parigi, dal Libano. Questo scenario Milano non lo trovano mica.