Se non ci salva la cultura, chi ci pensa? Roberto Andò ci regala una pagina di grande teatro internazionale Elogio del fallimento. Un Trionfo

Dimenticatevi Strelher. Fa ancien regime. Sono a Milano, volo a Napoli, la prima di Milo Rua, uno dei più’ geniali drammaturghi del teatro europeo, è imperdibile. Svizzero di Berna, definito dalla critica «il più influente», «il più premiato», «il più interessante», «l’alfiere indiscusso del teatro politico» e «il più ambizioso» (The Guardian) artista dei nostri tempi, Milo Rau (nato nel 1977) ha la faccia del ragazzo della porta accanto.. Rau ha studiato sociologia, filologia romanza e germanica a Parigi, Berlino e Zurigo, ha ricevuto il prestigioso World Theatre ITI Prize. (2022).The Interrogation è un testo molto personale sul dubbio e sul fallimento: «è un'opera profondamente malinconica, un'opera frammentaria, un'opera tenera – come l’hanno definita gli autori in un'intervista – uno scambio costante su teatro e realtà, fallimento e trasformazione, finzione e verità, sul divenire e l'essere.

Il 32enne scrittore francese Édouard Louis, autore de Il caso Eddy Bellegueule, suo romanzo d'esordio, Storia della violenza, e Chi ha ucciso mio padre, che ha messo sotto accusa Holland, Sarkosy e Macron. Entrambi di successo mondiale, con il regista Milo Rau sono amici da molto tempo, un'amicizia nata dalla loro ricerca comune di un'arte del reale: «Il nocciolo del teatro è lo stesso della letteratura. Il loro mantra è l'arte è solo la testimonianza di una liberazione fallita?». Dicono all’unisono. Uno spettacolo emozionante, una Prima nella Prima, a Napoli per la prima volta, è anche una lezione di lingua in fiammingo, francese, inglese e tedesco con sovratitoli in italiano, naturalmente.

"The Interrogation è una meditazione sulla liberazione fallita, sul dubbio e sul fallimento, sull'impotenza del teatro (dell'arte) di cambiare la violenza del mondo. Quella dell’interrogarsi è una imprescindibile condizione umana. The Interrogation è un inno fondamentale al fallimento e una riabilitazione del fallimento, che è anche capacità di trasformazione, essenziale per acquisire autenticità. Repliche fino a domani E’ il primo dei due spettacoli entrambi al Mercadante (il secondo sarà THE REPETITION HISTOIRE(S) DU THÉÂTRE il 19 e 20 aprile prossimi. Già quasi sold out.