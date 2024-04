Napoli sommersa, catastrofismo svizzero (infondato) e delitto in scena

Te la do io la Svizzera. Da un lato la tv cantonale italiana manda in onda un docu/ fantasy e lancia la premonizione “Napoli sarà sepolta sotto 30 metri di cenere vulcanica”. Quando non lo dice, ma potrebbe avvenire in qualsiasi momento. A seguire il frame di animazione molto simile a quello del Museo digitale di Ercolano che simula l’eruzione di Pompei. La notizia fa il giro del mondo. Ovvio Napoli tira come una locomotiva mica come i loro trenini ciu’ciu’ciu’…e diciamocelo pure se avessero dato come notizia che qualche loro ridente azienda sarebbe sprofondata sotto il peso dei ghiacciai che si sciolgono, in pochi ci avrebbero fatto caso. Mentre la prima è una azzardata ipotesi, la seconda che i ghiacciai eterni si stanno ritirando è certezza.

Ipotizzando un futuro “sommerso” per loro in tanti non si sarebbero agitati più’ di tanto. Invece immaginando una Napoli schiacciata da due vulcani, uno a Est e l’altro a Ovest, in mezzo a due serbatoi di magma ( che sarebbe meglio non si incontrassero) un sacco di gente non ci ha dormito su. Essendo poi la zona sovrappopolata i numeri sono da capogiro. Sbatti il mostro in prima pagina, cioè’ Napoli, e tutto il mondo ne parla. Uno spot a costo zero per la TSI la televisione nazionale svizzera che solitamente ha un’audience da piccola emittente local.

Esempio di fake news ben raccontata.

Ho vissuto qualche anno nel cantone Bernese e “Te te la do io la Svizzera” è un gioioso pamplhetino, edito da Guida Editore, con prefazione di Peter Gomez, dove mi sono divertita a prendere a picconate i falsi luoghi comuni, primo tra tutti, cucù, sentirsi sempre i primi della classe.

Detto questo per la prima volta a Napoli, al Teatro Mercadante, ieri ha debuttato la perfomance del regista cult svizzero Milo Rau, THE REPETITION HISTOIRE(S) DU THÉÂTRE (I), in coproduzione con i migliori teatri dell’Europa d’ intelletto/chic e del quale Milo firma testo, regia e ideazione.

A febbraio era andato in scena, sempre al Teatro Mercadante il primo appuntamento con Milo Rau accolto con successo da pubblico e critica. E’ stata complessa ma vincente la scelta di Roberto Ando’ di fare un cartellone internazionale e di Napoli la capitale del teatro, malgrado i pesanti tagli economici della Regione. Mentre i fondi per il piano d’evacuazione dai Campi Flegrei , come è noto, sono bloccati. Mi chiedo in quale tasca.

Intanto ecco la sintesi estrema di The Repetition: una notte d'aprile del 2012, Ihsane Jarfi si mette a parlare con un gruppo di giovani in una Volkswagen Polo di fronte a un club gay a Liegi. Due settimane dopo viene trovato morto ai margini di un bosco. Era stato assassinato dopo essere stato torturato per ore. Il crimine sconvolge e inquieta l'intera città.

Milo Rau sta ricostruendo il caso per il teatro e lo fa con attori professionisti e non…

Il teatro di denuncia di Milo prende sempre spunto da fatti di cronaca. Non spoilero il finale.