Cosa ci faccio qui? Versione condom galleggiante alle Terme di Agnano

Un bagno di relax, un tuffo nelle 72 sorgenti “di varia natura e caratteristiche” leggo dalla brochure. Sono con ospite da fuori e ci tengo a fare bella figura. Il bacino termale più’ vasto d’Italia, dice la brochure, l’acqua di sali minerali di tipo sulfureo, salso, bicarbonato, alcalino, bolle e ribolle dai tempi degli antichi romani, sempre attenti ai loro rituali di benessere e di bellezza. La vecchia e nobile struttura dei primi del novecento, inciso su pietra, Prima Classe, quando le terme erano roba da ricchi, oggi, in disuso da oltre mezzo secolo, è ridotta a uno scheletro. E gli investimenti annunciati non si sono ancora concretizzati per farne un albergo termale. Ennesima occasione sprecata.

Anche la parte nuova che risale, credo, agli anni del boom edilizio si porta maluccio. Mi infilo la cuffietta, assomiglio a un condom galleggiante, ma di gente ultra/chic ne vedo poca, a parte il mio accompagnatore, Nicola Amenta, il chirurgo del sorriso. Ci sono pance, panzoni e panzarotti serviti in abbondanza. Al getto d’acqua anti/cervicale preferisco l’idromassaggio in vasca. Tutt'intorno la cornice da macchia mediterranea del bosco degli Astroni invece è rigogliosa, la conca doveva essere nel brodo primordiale la bocca di un cratere.

Si respira aria di mitologia e si paga prima di entrare: 30 euro a persona full day, si pagano a parte cuffia/preservativo e ciabattine. Faccio presente che rimaniamo scarse due ore un taxi ci viene a prendere per portarci all’aeroporto e chiedo piccola accortezza sul prezzo. Non se ne parla. Rigore svizzero. Nei paesi scandinavi, ovunque, ne avrebbero fatto una Spa a cinque stelle.