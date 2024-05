Il superlativo cartellone del Massimo napoletano con '"l'elemosina" regionale. Schmidt resti a Firenze

Due Prime di Assoluta Grandezza: debutta il dittico che unisce Il castello di Barbablù di Béla Bartók e La voce umana di Francis Poulenc ( solo quattro repliche, da venerdi 24 maggio al 30 maggio) Produzione dell’Opéra di Parigi e del Teatro Real di Madrid, con la regia di Krzysztof Warlikowski, Leone d’Oro alla Carriera nel 2021, per la prima volta al Lirico partenopeo. E torna sul podio Edward Gardner per dirigere l’Orchestra del Teatro di San Carlo. Le scene e i costumi sono di Małgorzata Szczęśniak, la drammaturgia di Christian Longchamp. Felice Ross firma le luci, riprese da Sofia Alexiadou, mentre Denis Guégin cura il video. La coreografia è di Claude Bardouil. Il castello di Barbablù è una riscrittura avvincente in chiave psicologica e simbolista. Una sola data invece, quella del 25 maggio, per il pianista russo Grigory Sokolov che apre il Festival Pianistico in scena fino al 31 maggio. Quattro imperdibili concerti con Sokolov, David Fray, Mikhail Pletnev e Francesco Piemontesi. Il programma di Sokolov sarà Johann Sebastian Bach, Fryderyk Chopin e Robert Schumann. Presentato in queste ore un superlativo cartellone del Massimo napoletano, debutto il 20 novembre: in programma dodici opere, quattro balletti e ventuno concerti.

Tagliati i contributi della Regione, mentre l’antico Pastificio Di Martino rinnova la partnership triennale che li vede uniti sin dal 2020 per raccontare l'unione tra opera e gastronomia. Due tradizioni, un nutrimento dell’anima e del corpo. Lo stesso Rossini, storico direttore musicale del Teatro San Carlo tra il 1815 e il 1822, e appassionato di cucina, affermava che non c’è un’occupazione migliore del mangiare e che lo stomaco è il direttore d'orchestra delle nostre passioni.

Eike Schmidt: uno schiaffo alla città

Neanche il tempo di fare cucù nel suo nuovo ufficio da direttore del Museo di Capodimonte che si “autosospende” dall’incarico per candidarsi a un’altra poltrona, quella di sindaco di Firenze per il centrodestra. E raggiungere così sua moglie, la storica dell’arte Roberta Bartoli. Ma Schmidt ci tranquillizza se non sarà eletto ritorna a Napoli che, in verità vi dico, non merita una seconda scelta. Per favore rimanga pure a Firenze.