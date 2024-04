C’era una volta Mare Nostrum, poi è arrivato il Grande disastro ambientale. Una mattina mi sono svegliata e ho trovato al lavoro i super biologi

Napoli città di Filosofia, di Arte, di Musica Barocca e adesso anche di Scienza. Quasi non credo a miei occhi quando leggo che Napoli è stata eletta “Super Tappa” italiana. La spedizione europea Trec sbarca alla Stazione Zoologica Dohrn in Villa Comunale. Napoli prova a farsi bella ed “ecosostenibile” davanti a un team di scienziati da ogni dove. Per me sono loro i super eroi. Sperando che non facciano incontri ravvicinati con bidoni maleodoranti, stracolmi di monnezza, che non si avventurino sotto il magnificente colonnato di Piazza Plebiscito diventato una cloaca a cielo aperto perchè dormitorio di barboni. Che non si trovino in un “corpo a corpo” con i 500mila di barbari distru/turisti che invadono il centro storico. Al netto di tutto ciò’ diamo il al benvenuto al team di ricercatori coadiuvati dalla napoletanissima biologa Antonella Ruggiero e da Kiley Seitz. TREC ‘Traversing European Coastlines’, si tratta di una spedizione che unisce attività scientifiche su terra e in mare su una scala senza precedenti che percorre tutto l’arco della Coast Line europea per analizzare la biodiversità e la risposta degli organismi ai cambiamenti climatici e all’azione devastante dell’uomo. A Napoli sono previste attività scientifiche, conferenze e incontri con il pubblico che si protrarranno per oltre un mese. La Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) ospita i laboratori mobili dell’EMBL mentre la goletta Tara è ormeggiata al Molo San Vincenzo di Napoli. Entrambi sono accessibili per visite al pubblico. La spedizione viaggia su terra con i laboratori mobili del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (EMBL) con un team che percorre lo stesso itinerario via mare, a bordo della goletta Tara. Il progetto è supportato da oltre 70 istituzioni scientifiche in Europa, tra cui la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Nel 2024 TREC ha iniziato la sua seconda fase che prevede lo studio della costa mediterranea, dopo 8 mesi di viaggio nell'Atlantico e nel Nord Europa cominciato nel 2023. Oltre alle attività scientifiche, sono previste numerose attività per il pubblico di ogni età, dislocate in vari punti della città. sui temi legati alla scienza del mare.

Ecco alcuni suggerimenti:

1) Hai sempre desiderato usare un microscopio? Vieni a trovarci e scoprirai l’invisibile!

2) Run, scientist, run! - Vieni a giocare ad un gioco dell’oca gigante per scoprire i segreti di una spedizione scientifica.

3) Conferenza “La scienza oltre le frontiere” - In occasione della Giornata dell’Europa, la Tara Ocean Foundation vi invita a una tavola rotonda su TREC, una spedizione che supera i confini geografici, disciplinari e degli ecosistemi.