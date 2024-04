Sogno una metropoli turistica e mi risveglio in un letamaio: Il sindaco sogna una città metropolitana in 2km Perché non allarga eventi e servizi in altri quartieri? Ora c’è da farsi un po’ di domande e due conti

"Questa è Napoli. O meglio questa è la fotografia che ne danno i nostri amministratori. Da gennaio 2024 il sindaco si è aumentato l’indennità in 9.600 euro mensili mentre gli assessori ne percepiscono 5.796. Napoli è una città complessa, dalle tante anime, dalle tante possibilità e uguali criticità, però così non va proprio”, spiega Antonella Esposito (presidente del Comitato Felix). “In questo fine settimana sul lungomare si è tenuto il racing show che ha fatto numeri importanti portando in città un + 10% di turisti. Senza tener conto di chi solo per bieca partigianeria ha bocciato l’evento e sostenuto con la stessa spocchia eventi food per una settimana in centro città.

A Napoli vengono sponsorizzate le grandi opportunità della città, ma mancano sempre programmazione e gestione degli eventi. Stamane alle 8,00 eravamo su lungomare a fare jogging e nel percorso da piazza del Plebiscito alla Rotonda Diaz, passando per la villa comunale, era tutto un letamaio. Cestini strapieni e mai svuotati; immondizia per terra ovunque con gabbiani sempre più spavaldi nel pasteggiare sul lungomare incuranti dei malcapitati turisti. Stesso triste spettacolo in villa comunale e nei paraggi della manifestazione.

Ora c’è da farsi un po’ di domande e due conti. I duecento spazzini assunti a fine dicembre dove sono? Dall’Asia dicono che avrebbero garantito il servizio con un turn-over. Peccato non se ne vedano né nella parte della città più turistica né durante gli eventi. Siamo quelli che pagano la Tari più alta d’Italia, come suggerisce l’osservatorio prezzi e tariffe di cittadinanza attiva, ma gli esiti dell’ennesimo appesantimento fiscale non si vedono. Dal patto per Napoli e con l’obiettivo della “costruzione di un futuro migliore per la città”, come ha sottoscritto il sindaco, in questo 2024 stanno arrivando 159 milioni e 639 mila euro. Dicono che servano a pareggiare le perdite del bilancio. Ma l’ordinaria amministrazione? Ma la gestione della città? Nonostante queste boccate di ossigeno, resta critica la qualità di vita di noi cittadini.

Trasporti, mobilità, ordine pubblico, pulizia, programmazione e gestione del turismo restano scadenti. Il sospetto è che questa amministrazione dotta e di fuori Napoli non viva la città ed sia affetta da depersonalizzazione. Dall’insediamento è passato il tempo sufficiente per poter valutare con serenità il relativo operato. Le valutazioni sono definitivamente negative. Il sindaco sogna una città metropolitana in due chilometri quadrati poiché non allarga eventi e servizi in altri quartieri, ma con la sua incapacità amministrativa ci costringe a svegliarci ogni giorno in un letamaio.