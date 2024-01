Anche i cinesi fanno 'sculettò' al made in Italy

Lo guardo dritto negli occhi: “Ha sgamato ogni mio tentativo di imboscamento. Grazie al suo zelo nel controllare gli inviti farà carriera. Faccio il suo nome ai servizi segreti israeliani”. Sono ai piedi della torre di Terrazza Martini, ovviamente ho ben 3 inviti da esibire. Racconto l’innocuo episodio solo per dare un’idea di quanto blindata sia la Men Fashion Week che a furia di comprimerla l’hanno fatta diventare una tre giorni. L’ultimo evento era imperdibile: il doppio lancio di Fashhhh, il canale più glamour in China, e di KB-Hong, un brand di abbigliamento casual/glam. Finita in naftalina la "dittatura democratica del popolo” voluta da Mao che dal ’54 al 76 aveva imposto la divisa uguale per tutti, la Cina si trovò “nuda”, anzi in mutande. Ecco che K-Boxing incominciò a vestire gli occhietti a mandorla prima con abiti seriosi poi di fatto inventarono il pret à porter made in China. Quarant’anni fa fu la rivoluzione del modo di vestire. L’evoluzione del brand invece è avvenuta grazie alla scelta dello stilista e direttore creativo Massimo Foroni (enfant prodige, ex braccio destro e sinistro dell’ iconico Gianfranco Ferrè) che con KB-HONG ha ben interpretato lo spirito di fusione fra cultura orientale e occidentale. Altro incontro fondamentale con il fashion business milanese è stato quello con Sergio Salerni, inventore dei piu’ grandi eventi/show della moda.

Insieme a Winnie Sun, fashion promoter, hanno fondato la FASHHH Milano, una piattaforma on line e televisiva per condividere i contenuti moda fra Cina e il resto del mondo. E ciliegina sulla torta (sempre appetibile) KB-HONG sfila nel calendario ufficiale della Man Fashion Week, l’unico brand cinese a calcare la passerella solitamente presidio del made in Italy. Una sfilata spettacolare su piattaforma specchiata con giochi di luce laser. Mentre sulla Terrazza Martini, effervescente di bollicine, spalancata sul Duomo la Madonnina ci faceva l’occhiolino. Una linea di lusso appartenente al colosso cinese K-Boxing fondato nel 1980 a Shanghai, ancora oggi a gestione familiare, con 2000 negozi mono/marca ad alto target spalmati solo in Cina. Mi interrogo sul significato metaforico di quel Boxing, pugno di ferro in guanto di velluto, comportamento energico ma diplomatico. Oggi sono una azienda leader di abbigliamento casual anche all’estero. Solo maschile, tutt’al più unisex, un loro capo puo' essere indossata anche dalla donna. Il made in china non vuole più essere sinonimo di fast fashion e sfruttamento di manodopera. I cinesi fanno anche il sartoriale chic come Armani, Balenciaga e fanno tendenza.