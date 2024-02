Alla 'prima' di Sanremo preferisco il Festival Barocco. Ad Amadeus preferisco Galileo. Sbaglio?

Intanto non ho più’ l’età per le maratone. Non intendevo aspettare l’alba dopo che si sono esibiti tutti e 30 i cantanti. Fiorello aveva la palpebra abbassata già alla quarta esibizione. Nuovo format Sanremo, concepito per fannulloni e aventi diritto al reddito di cittadinanza, cioè per quelli che la mattina possono sbracarsi a letto.

Visto che poi c’è lo streaming e Raiplay mi sono dirottata su un altro Festival, Dal Barocco al Romanticismo, solo alla settima edizione (con Sanremo siamo alla settantesima), una giovane creatura festivaliera, dunque, partorita dal musicologo Massimiliano Cerrito che si sta facendo apprezzare molto anche all’estero. Alle fiorate di Sanremo l’austerità della chiesa luterana sul palco si sono esibiti il mezzo soprano Marina Mega accompagnata dal pianoforte di Keith Goodman e si respirava “aria buona” quella di Haendel. Un duetto amoroso quello di Lucia Veneziani e Davide Alluzzi, quattro mani al pianoforte che si inseguono, si sfiorano, si intrecciano…sulle note delle Quattro Stagioni.

Corro a un’altra Prima, quella al Teatro Mercadante per il Processo Galileo, potente regia a quattro mani di Andrea De Rosa e Carmelo Rifici – si compone di tre storie, tre momenti uniti in un unico allestimento.

Un prologo, ambientato nel passato storico in cui avviene l’abiura: le parole del processo a Galileo del 1633, con i suoi personaggi e il suo linguaggio, fungono da punto di partenza e di irradiazione dei diversi temi in gioco – il rapporto tra la scienza e il potere, la tradizione, la coscienza.

"Con la pandemia – ha dichiarato Andrea De Rosa – abbiamo assistito ad uno straordinario ribaltamento di ruolo. Se nel seicento Galileo, autore di un rivoluzionario cambio di prospettiva, nella capacità di leggere “oltre” l’evidenza, è costretto all’abiura dal potere della Chiesa, un potere anche politico, durante l’emergenza sanitaria è successo il contrario: il potere politico ha dovuto fare un passo indietro rispetto alla comunità scientifica. Boris Johnson, lo stesso Trump o Bolsonaro, favorevoli all’immunità di gregge, contro il lockdown, le mascherine, i vaccini, sono stati costretti a fare marcia indietro". Chi aveva ragione? Rispondetevi da soli. Intanto il cannocchiale di Galileo diventa lo strumento di una rivoluzione che, iniziata nel XVII secolo, proietta il mondo in un futuro per molti versi inquietante. Allora come oggi.

Un cast straordinario: Luca Lazzareschi, Milvia Marigliano, accompagnati dai più giovani Catherine Bertoni de Laet, Giovanni Drago, Roberta Ricciardi, Isacco Venturini. In scena fino al 11 febbraio.