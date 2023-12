Inferno Baretti. Passeggio in mezzo ai vomiti e cumuli di monnezza. Sos al Prefetto Di Bari

Ore 19: Passo per il fronte "Piazza de Martiri" e vedo uno schieramento di forze, poliziotti, carabinieri, agenti della guardia di finanza, mezzi blindati, manca solo l’esercito ma si stanno attrezzando per farlo arrivare ( ovviamente è una battuta). Sono ad uno degli undici varchi d’accesso ai baretti di Chiaia, Quartieri spagnoli e Piazza Bellini. Secondo me i varchi sono di piu’ ma nella fretta non si sono fatti bene i conti. Il neo prefetto Michele Di Bari ha dichiarato guerra ai baretti. I festanti avanzano e le forze dell’ordine battono in ritirata. Fermi, in stato di allerta, ma immobili. Cosa aspettano e mi vengono in mente le profetiche parole di Eduardo adda passa a nuttata, Quella dei baretti.

A mio modesto parere, che non frequento la zona baretti, i miei figli si quando sono di passaggio a Napoli, da luoghi aggreganti, d’intrattenimento sono diventati infestanti, pericolosi e puzzolenti. Il peggior biglietto da visita della città.

Al grido del numero chiuso, come nelle discoteche. E’ quello che chiedono i residenti della zona. Non si può lasciano entrare chiunque. In migliaia si riversano nel famigerato quadrilatero a ridosso dello shopping più’ chic della città. Per intenderci si esce carichi di pacchi Hermes, Gucci e Prada e si inciampa nei vomiti e monnezza. Sulla panchina davanti alla Farmacia del dott. Iuliano è seduto un ragazzo che vomita, da fronte a lui un altro ha appena svuotato le viscere. Alessandro Iuliano allarga le braccia, ma non è il Messia: “E’ cosi da stamattina. Inutili le petizioni alle varie Asl e enti (in)competenti”. Perchè a Napoli ogni grazia diventa disgrazia, lo diceva già il filosofo Giambattista Vico.

Ultimo SOS

Si poteva prevedere tutto ciò’ e magari mandare sul posto un presidio sanitario e qualche servizio extra di operatori ecologici. Palombella vola via. Caro prefetto Di Bari, queste le premesse, dunque fare meglio del suo predecessore è cosa facile. Con lei ci siamo intrattenuti piacevolmente alla proiezione speciale di “La Divina Cometa” di Mimmo Paladino al Nuovo Cinema Posillipo. E insieme abbiamo brindato ai 75 anni del maestro. Adesso con l’augurio che il maestro Paladino gli illumini una nuova via. Di certo non era quella che ho visto la vigilia del 24. Eppure ci aveva promesso un Natale in sicurezza. Senza bollettini di guerra.