Principesse e Maraja alla corte di Marta e Luigi di Persia

Si celebra il giubileo d’ammmore. Si celebra armonia e bellezza. E r itorna la dolce vita in costiera. Con il re-wedding di Marta e Luigi di Persia al Giardino Romantico, incastonato su un costone a strapiombo della costiera Sorrentino. Era finito in cattive mani e in cattive acque. Una conclave della camorra, confiscato, l’imprenditore salva/tutto Andrea Dotoli, l’occhio azzurro dalle grandi visioni, lo prende e parte da zero. Sono qualche centinaia di migliaia di ettari con qualche decina di casupole in pietra. Il potenziale c’è tutto per la conversione in un resort di lusso. Si comincia con il silver party.

E' terra di miti e di leggende. Nella conca rocciosa la schiuma di mare che si infrange lo rende ancora piu’ potente. Sullo sfondo un tramonto che si illumina d’immenso in tutte le sue sfumature. Una schiera di modelle travestite da marinerette da come porti i capelli bella bionda. Eccola arriva Martalfonsine, fasciata in abito silver da sirena, e i ballerini in canotta bianca e blu evidenzia/muscolo si aprono ad ala. Quella entreè da dancing Queen. Cambio d’abito e Marta balla un tango, passo indietro, di lato, incrocio di gambe, sensuale e passionale. E’ tutto un trionfo del made in Naples, il coach/tanguero, Andrea Evangelista, sembra uscito da una milonga argentina. La couturier costumista è MariaCarmen Vassallo.

Il ricco buffet è tutta una degustazione di cucina mediterranea/fusion a scena aperta di Masterchef Mirko Balzano sotto il cielo stellato. Siccome squadra che vince non si cambia. I “registi” sono stati Agostino di Franco e Stefania De Rosa che avevano organizzato anche il cinquantesimo di Marta alla Conca del Sogno.

La butta lì Marta: “Quando ti sposi non ti conosci veramente a fondo, c’è un po’ di sana incoscienza. Ma a costruire l’amore profondo sono le difficoltà, gli ostacoli che la vita ti mette davanti e solo quando li superi allora si’ che ricostruisci un altro modo di stare insieme. Non piu’ un Io e un tu con i nostri difetti, ma diventiamo un Noi”.

E poi ci sono Loro, anzi l’oro della discendenza di Marta e Luigi, i tre figli Alessandro, Silvia Cristina e Delfina. E si stringono tutti in uno stretto abbraccio intorno alla torta a cinque piani, scintillante mentre giochi di luce al laser illuminano le pareti di pietra. Sembrano le guglie di una cattedrale naturale. E parte il dj s etting di Raffaele Cimmino ( sembra il Pacha di Ibiza) e musica alive della pimpantissima Sara Montesanto. Marta con il suo re-wedding party sotto le stelle porta metà di mille da ogni dove. Tra questi dal Rajastan arriva Santi Choudhary, banchiere ( "Siamo un po’ come Lorenzo il Magnifico”, dice), colleziona pietre rare e preziose che sono finite sulle corone dei Maraja e dei reali di mezza Europa