La mia prima volta a un congresso politico non si scorda più. Militanti e esponenti di spicco sullo stesso piano. Alle parole voglio i fatti

Un mare di gente fra due Vesuvi, l’albergo Cinquestelle e il formidabile monte di ginestre solitarie (come lo chiamava Leopardi). “Congresso delle idee” di militanti Forza Italia che nella locandina occupano il primo posto. Vengono prima dei leader. E già questo fa simpatia. Viene riconosciuto il loro peso politico, la forza del clan, prendono la parola come se fossero già leader. Magari lo diventeranno. Qui giocano facile, l’opposizione è praticamente inesistente, dopo 30 anni di dominio assoluto della sinistra. Trovo che una sana alternanza gioverebbe alla città e lo dico da persona di sinistra... Alle nostre spalle sonnecchia il monte Echia, da qui è partita Neapolis, siamo agli albori della storia della città, dentro il ventre di Monte Echia dopo 18 anni di lavori l’ascensore da terra promessa è già un dinosauro.

L’Italia, la Campania e Napoli (con il suo forte carattere identitario nel bene e nel male) sono indispensabili nel disegno della nuova Europa ma non saranno certo i vagoni della metropolitana della linea 6, pagati qualche decennio fa, mai entrati in funzione e già obsoleti, a portarci nella Grande Europa. Da sostituire come va sostituita la dirigenza amministrativa di questa città. La task force di Forza Italia è qui per confrontarsi con sindacati, Confindustria, Confapi, Coldiretti, Confartigianato e Confagricoltura, corpi consolari, Camere di commercio, presidenti di ordini professionali, una lista infinita messa a punto dal coordinatore regionale di Forza Italia e parlamentare europeo Fulvio Martusciello. In prima fila il segretario nazionale e ministro degli esteri Antonio Tajani. Manca solo lui, ma c’è nello spirito e ogni volta che si nomina Silvio Berlusconi commozione e boato di applausi. Prende la parola Angelo Lancellotti, presidente dell’Acen, associazione costruttori edili, spiega che siamo lontani anni luce dal sacco sulla città, il laurismo e l’ottierismo sinonimo di colate di cemento sulla città, oggi l’edilizia è vista solo in chiave di rigenerazione urbana.

Parla sempre da illuminato Antonio D’Amato, ex presidente della Confindustria e dalla forma mentis liberale, ha svolto un ruolo di primo piano nella modernizzazione della sua azienda di imballaggio alimentare, oggi leader nel mondo. Ha semplicemente visto avanti, prima degli altri. Per non prendersela sui denti come è successo con l’industria automobilistica. Un nome per tutti, la Fiat, che dopo aver beneficiato per 40 anni di finanziamenti pubblici di 200 miliardi, sta svendendo pezzi del suo impero per far cassa. D’Amato punta il dito sulla de/industrializzazione del sistema europeo che si fonda sul principio della decrescita felice. Si pensa che l’Europa possa salvare il pianeta tornando sull’economia dello scambio, del baratto. E ricorda che il packaging di prodotti alimentari e farmaceutici in Italia occupi il 30% del pil nazionale. Tre ore di dibattito serrato vorrei chiedere al Forum, nella mia piena facoltà di dubbio critico, come mai dopo la grande fiammata del Ri-Rinascimento napoletano, adesso Napoli è da compatire. Dopo l’Illusione la Disillusione. Siamo passati dall’incanto al disincanto. E già 30% in meno di turisti. Neanche più’ il turismo fa da leva economica. Non si va in Europa se il Mezzogiorno rimane sempre un atto incompiuto. E non sono una ginestra isolata.