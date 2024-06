La Pizza è come la Bibbia. Appena ripartite Chiara Ferragni e Gwyneth Paltrow Da A-Mare a Capri diventato il tempio di Franco Pepe

Pizziamoci con A-Mare, la nuovissima Osteria di Pizza d’Autore che si affaccia sulla Grotta Azzurra. Lasciamo la castroneria di chi dice che la pizza è nata in America. E ritorniamo alle nostre latitudini. Franco Pepe, artigiano della pizza nel mondo e fondatore della pizzeria Pepe in Grani a Caiazzo, luogo dove si incontrano sperimentazioni, accoglienza, formazione e attenzione al territorio. La sua pizzeria è stata premiata con tre Spicchi dal Gambero Rosso per dieci anni consecutivi, arrivando al primo posto nella sezione Europe Cheap Eats della guida “Opinionated About Dining 2020”. È inoltre elencata come la pizzeria più votata al mondo nel libro di Daniel Young “Where to eat a pizza?”, ed è stata la prima pizzeria a far parte della 50 Best Discovery di “The World's 50 Best Restaurants” nel 2019. Le pizze di Franco Pepe sono state nominate “Best Pizza in Italy”, “Best Traditional Pizza” e “Best Pizza in Campania” da Pizza Awards Italy.

Credo che questo curriculum scoraggi chiunque voglia aprire ancora una pizzeria dalle nostre parti con buona pace di Briatore. A ognuno la propria competenza. Ed ecco che Franco Pepe ai tentativi degli altri di emulazione dedica la “Margherita Sbagliata” ( tiè). Intanto la “Crisommola del Vesuvio” è stata incoronata la Pizze dell'Anno dal Gambero Rosso, e la “Scarpetta” e “Ananascosta” come Piatto dell'Anno da Identità Golose. In esclusiva per A-mare la Pizza Il Professore in onore del compianto Prof. Canonaco, inventore della medical Spa che ha vinto il premio Condè Nast Travellers come la numero uno al mondo. Una nuvola di fiordilatte di Agerola, uno stracotto di melanzane, pomodorino confit, pesto di basilico e provolone del monaco Pizza a-Ma-Re, con pomodoro giallo, caciotta dolce, cozze, limone, pepe e crostini di pane.

A-Mare è l’ultima creatura gourmet del Capri Palace Jumeirah, l’hotel più’ amato dalla celebrities. Sono appena ripartite Chiara Ferragni e Gwyneth Paltrow. Pizze servite su piatti di ceramica di Vietri nelle tonalità del giallo, in una vera e propria “limonaia”, pied sans l’eau, creata dal designer e architetto Antonio Girardi di Pompei, già autore di progetti importanti, come l'Hotel d’Inghilterra e il Riccio Sea Lounge.