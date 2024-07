Tre eventi in Uno. L’Oro di Isaia, peperoncino, bollicine e raggio verde

Si comincia con il kit di sopravvivenza, composto da Neapolitan Viagra, un peperoncino rosso, un Neapolitan Advil, chicchi di caffè tostato, una tee-shirt con la scritta stampata Nisciuno c’accide che poi è il leit motif del Grande Evento, cappellino e bracciale di perline da indossare anti-imbucamento. Un vero e proprio “tesoretto” che é andato a ruba. Gianluca Isaia, gli amici lo chiamano Corallino, per il suo iconografico occhiale color corallo, ha voluto come dress code un touch di coral/chic. All’inizio dovevano essere solo170 invitati. Ma il numero é lievitato, come la pizza d’autore servita da Franco Pepe, il pizzaiolo campione mondiale, anfitrione dell’Osteria A-Mare. E così quasi metà di mille ospiti passavano dal lounge de Il Riccio alle terrazze del L'Osteria A-mare, creature gastro/eccentrice del Capri Palace Jumeraih, dove le piante di limone sono sculture. Tutto e’ un incanto, sembra un presepe incastonato nella roccia frastagliata. Al tramonto, una palette di sfumature si tuffano nel bicchiere e si aspetta che il sole, una palla infuocata, ci regali l’emozione del raggio verde. Il buffet era una sinergia di stelle, quelle del L’Olivo (due stelle Michelin) con lo chef di rango Salvatore Elefante, il suo piatto forte è risotto al limone con gambero di Mazzaro del Vallo. Mentre ci strizza l’occhiolino La Stanza delle Tentazioni, un tripudio di sfogliatelle, babà, cannoli, delizie al limone, sorbetti dai mille e uno gusti.

E come si fa a resistere? Da Milano sbarca Matteo Borghi & band, in versione “Anema e’ Core”. E ci fa sentire tutti figli delle stelle. Ma non finisce qua. Terzo giorno, il party si sposta nella boutique/atelier di Via delle Botteghe per smaltire l’hangover con “trasfusioni “ di Bloody San Gennaro, una variante verace del bloody Mary. Perché Isaia é Napoli. Nel senso che è rimasto uno dei pochissimi a difendere l’alta sartorialità made in sud. Un’eccellenza che difende il Genius loci che si porta nel dna da circa un secolo. Nasce negli anni ’20 con un negozio di tessuti pregiati, oggi e’ un’azienda di 300 dipendenti affidata alla terza generazione. Con Gianluca Isaia presidente e negozi sparsi in mezzo mondo dalla Cina a Los Angeles. Un’eccellenza di prodotto che esce dal loro laboratorio di Casalnuovo di Napoli che lega l’antica cultura sartoriale di ago e fili a tecnologie all’avanguardia.