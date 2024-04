Un’oasi felice nei “bassifondi” dei Quartieri Spagnoli dove dormono in 10 in 15 metri quadrati Nel far west travestito da specchietto per le allodole per i turisti

foto di repertorio

Mi manca l’aria e non solo per la puzza di pesce fritto e di impepate di cozze. In alcuni punti ben definiti al di là della porta in un basso ci sono 10 brandine accatastate a letti a castello in un cubicolo di pochi metri quadrati. Sbircio, le conto una ad una, tiro dritto, invece no, come si fa a rimanere indifferenti davanti a un tale degrado, ritorno sui miei passi e infilo dentro il mio sguardo incredulo. Neanche nella Kasbah di Marrakesh ( ci sono appena stata) ho visto un tale ammasso di carne umana. Non sono loro a non avere dignità, siamo noi a non averne un briciolo perché incapaci di dargli accoglienza.

Prefetto e sindaco cosa fanno invece di mandare controlli a tappeto su quella che è considerata ad altissimo tasso turistico. E che invece è un far west, un inferno travestito da specchietto per le allodole per i turisti. Lo squallore di chi affitta queste topaie per convertirle in un dormitorio. Chi ci dorme sono extra/comunitari che lavorano nei dintorni come tuttofare, come sguatteri da cucina… Lavoratori illegali, probabile.

Non bastava aver già trasformato il vicolame in una “mangiatoia” a cielo aperto, un’infilata di tavoli e sedute di plastica sotto dehors di plastica, occupano suolo pubblico molto al di là del consentito, oltre a essere un oltraggio a qualsiasi senso estetico. Devo fare a gomitate nel flusso di visitatori che ingurgitano a gogo’ spritz a due euro ( chissà che intrugli di alcol ci mettono dentro). Mi sale la nausea.

Passo davanti a Nennella, la storica trattoria che stava li’ dal 1949 è sbarrata. La premiata ditta della pasta e patate, dell’arancino fritto di ricotta e delle banane servite dentro un bidet di plastica (che faceva tanto dadaismo alla Duchamp) si è trasferito a Piazza Carità, una sede più ampia, più agevole, ma con luce al neon.

Mi lascio la desolante visione e arrivo nella mia “isola” felice, la Sala Assoli, un teatro off che fa capo alla “Casa del Contemporaneo”, da anni producono cultura, è l’antidoto alla decadenza etica dei Quartieri. E respiro atmosfera shakespeariana con “Sogno da una notte una mezza estate” , adattamento e regia di Rosario Sparno con Raffaelle Ausiello, Angelica Bifano, Luca Iervolino, Sara Lupoli e Biagio Musella, bravissimi, sono i guitti del bosco in bilico fra mondo umano e magico. Repliche fino a domenica. Biglietto 3 euro. Costa come uno spritz ed è meno tossico.

Si cala il sipario, Fabia Lonz, responsabile della comunicazione mi illustra il ricco programma: ogni sabato è dedicato alla fotografia con incontri, mostre e workshop. Adesso è il turno de “La Memoria Ribelle” dell’ex sessantottino Tano D’Amico, ai tempi di Immagination au Pouvoir.

Catturante l’installazione di Antonella Romano, performer a 360 gradi, è anche attrice e sul palcoscenico tessa con il ferro filato silhouette femminili. Una rara meraviglia, come ha scritto Ruggero Cappuccio che l’ha ospitata al Napoli Teatro Festival.

Mentre per il “Maggio Appiso” dal 20 al 26 maggio il “CallFunLab”, laboratorio di movimento e sospensione aerea.

Ma basta una Casa del Contemporaneo a “nutrire” l’ingordo (ops stavo per scrivere immondo) quartiere che non siano solo panzarotti e cuppetielli ?