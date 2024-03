Grande 'prima' al San Carlo con la Madre di tutte le opere: La Norma Spargi in terra quella pace, è rivolto a tutti gli oppressi del mondo

Una storia di amore tradito e di vendetta che si accompagna alla Casta Diva, l’aria piu’ famosa di tutte le opere liriche. Che ha reso immortale the Voice, quella di Maria Callas. Stasera a dare la sua intensità drammatica è Anna Pirozzi, soprano napoletano (ex rugbista) tra i piu’ richiesti in tutti i palcoscenici del mondo. Casta Diva, è la preghiera che la sacerdotessa e veggente Norma, figlia del capo dei Druidi, rivolge alla luna, interpretando il desiderio dei Galli di sottrarsi all'egemonia dei Romani. L’Opera di Vincenzo Bellini, nato a Catania, tra i più’ celebri compositori dell’Ottocento (morto a soli 34 anni) è ambientata in Gallia durante la dominazione dell'impero romano. Ma nel nuovo allestimento il regista Justin Way sostituisce l’esercito d’occupazione romano con quello austriaco. Norma è stata l'amante segreta di Pollione, il proconsole romano. Dalla relazione clandestina sono nati due figli, allevati all'insaputa di tutti dalla fedele Clotilde.

Ma Pollione si innamora della giovane novizia Adalgisa ignara della relazione tra lui e Norma…Dal 12 al 20 marzo è in cartellone al Teatro di San Carlo una nuova produzione di Norma del Bellini, allestimento del Teatro Real di Madrid che debutta a Napoli con la regia di Justin Way e la direzione di Lorenzo Passerini nuovamente impegnato a dirigere Orchestra e Coro del Massimo napoletano. Le scene sono di Charles Edwards, mentre a firmare i meravigliosi costumi è Sue Willmington, le luci di Nicolás Fischtel e i movimenti scenici di Jo Meredith sono protagonisti assoluti insieme a Anna Pirozzi nel ruolo del titolo e Freddie De Tommaso in quello di Pollione; Ekaterina Gubanova sarà Adalgisa e Alexander Tsymbalyuk Oroveso. Completano il cast Veronica Marini (Clotilde) e Giorgi Guliashvili (Flavio). Maestro del Coro è Fabrizio Cassi. La storia della sacerdotessa sospesa tra essere guida del suo popolo e donna innamorata, prima, poi gelosa e vendicativa, è considerata una pietra miliare della scuola belcantistica italiana e capolavoro indiscusso del più puro Romanticismo. E l’intensità sembra divorare il parterre quando il soprano, rompendo una lacrima trattenuta, innalza Spargi in terra quella pace…che regnar tu fai nel cielo. Una preghiera per tutti gli oppressi della terra, ieri come oggi.