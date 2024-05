Cosa aspettano a dare ad Andrea Ballabio il Nobel? Nel segno di Gabriella Fabbrocini e la sua lotta al tumore

Piromallo con Ballabio

Gabriella Fabbrocini non è morta. Lei continua a vivere attraverso la sua Fondazione, attraverso gli amici, figli, colleghi. La sua bella faccia dal sorriso accogliente è proiettata a tutto schermo al Teatro della Mostra d’Oltremare e sembra che da un momento all’altro esca fuori e con quella sua voce scoppiettante dica: “Ragazzi questo è solo un altro progetto e continuerò a seguirvi da li’”. Professoressa della Federico II, dermatologa ma soprattutto fervida sostenitrice della Medicina Sociale, Gabriella Fabbrocini ha sempre promosso numerose campagne di screening gratuito, a sostegno della cura a 360° e dell’accudimento psicofisico del paziente. L'iniziativa “Gabriella’ s open arms - Yes I know my way", prevede mattina di consulenze gratuite per le patologie dermatologiche più diffuse. E tutto continuerà nella sua scia. Gabriella non è morta, Gabriella vive anche se un subdolo tumore al pancreas ce l’ha portata via.

Amici e colleghi hanno dato il via al primo Galà di beneficenza della Fondazione Gabriella Fabbrocini, il marito Fabrizio Pallotta è il presidente. Dedicato alla raccolta fondi per sostenere la ricerca sul tumore al pancreas e sulle patologie cutanee. 1000 biglietti sono stati venduti in poche ore. Lo scienziato Andrea Ballabio presiede il comitato scientifico. Ex umbertino, lo sono anche io ma non ho dato gli stessi risultati. Ma cosa aspettano a dargli il Nobel della ricerca scientifica, intanto gli ho messo a disposizione il mio genoma.

"Emozione e senso di responsabilità per dirottare bene i fondi della serata e tradurla in qualcosa di utile” esordisce Andrea. E attribuire due borse di studio ai più meritevoli. Intanto sono premiati il professore Renato Ostuni del San Raffaele di Milano viene premiato per una scoperta e la Prof.ssa Graziella Pellegrini, esperta di Medicina Rigenerativa. Menzione speciale anche al cattedratico prof. Massimiliano Scalvenzi, number one, un po’ parente. Suo fratello Gianluca è sposato con mia sorella. Anche Gianluca due anni fa fu colpito dalla stessa bestiaccia di Gabriella, senza scampo. Informazione, impegno sociale e intrattenimento: sale sul palco il comico Peppe Iodice, “Io sono una della periferia orientale…” risate.

Microfono al presidente De Luca che si autoincensa (sembra Crozza): "140 milioni di euro ha investito la Regione Campania nella ricerca oncologica”. La sanità pubblica è in ginocchio meno male che interviene il privato. E adesso punta al vaccino anti/tumore, entro 3 anni promette grandi risultati. Che coincidenza proprio in pieno suo terzo (?) mandato. C’era tanta magnifica gente dalla presidente del Tribunale Elisabetta Garzo, autorità tutte, sindaco e prefetto, Carlo e Cristina Sersale, Teresa Naldi, Luigi e Marta di Persia, Giuseppe e Fernanda Boselli, Gigi Mingione, Maria Di Pace, Giuliano e Roberta Buccino, Gigi Mingione. E poi le amiche del cuore Giusi Ferrazzani ( con il marito Mauro), Antonella Tuccillo (con il marito Francesco) insieme facevano parte del team “Gabry Chef”, sì perchè Gabriella si era inventata anche un Master Chef antelitteram ( ben prima dell' insopportabile successo mediatico dei cuochi di oggi). La ricetta servita sempre e solo per beneficenza.