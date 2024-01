Dimenticatevi Gomorra. Adesso c’è Narcos Italia

Un thriller da lasciarvi inchiodati sulla poltrona, fiato sospeso e cuore in fibrillazione. Nelle stesse ore in cui in Ecuador si consuma un feroce narco-golpe, nell’orbita di lotte fra cartelli colombiani e messicani, si inserisce "Narcos Italia. Plata o plomo”. Soldi o Piombo.

La trama prende spunto dalla cronaca degli anni ’80, riportando sullo schermo (come ne Il Camorrista di Tornatore) La Nuova Camorra Organizzata in uno scenario, non troppo lontano dalla realtà in cui gli affari di Cutoliani e Narcos si intrecciano tra loro.

Per i super fan di Queen of the South, la serie televisiva criminale fatta dagli Americani in 52 puntate per sei stagioni, ecco Narcos Italia la versione made in Naples. In Queen of the South Teresa Mandoza (interpretato da Alice Braga, nipote d’arte, cioè della bravissima attrice Sonia) da umile donna diventa una spietata killer e imperatrice del Male. In Narcos Italia starring Stella Giannicola, bella e intensa come Luisa Ranieri, che è il capoclan di stampo matriarcale. Stella insieme a Daniela Sabella, produttrice di Narcos, sono volti noti al grande pubblico come protagoniste di due stagioni di The Real Housewives di Napoli andate in onda su Discovery.

Il film lascia spazio anche alle forze intestine che contrastano la malavita, raccontando l’altra faccia della medaglia l’ispettore, disposto a tutto de Santis, interpretato da Jampa Serino.

Il film ha un valore imprenditoriale di Start Up, prodotto dalla Montecarlo film, società di produzione campana capitanata da Enzo Acri, nel doppio ruolo di regista e protagonista del film. Una produzione tutta made in Naples fortemente voluta dalle imprenditrici Daniela Sabella e Raffaella Gallucci e dalla project manager Maria Bernardette Ferriello,il cui obiettivo è puntare sulle maestranze campane come il direttore della fotografia Antonio Rosolino e gli attori Giuseppe Stagliano, Felice Bifolco e Chiara di Costanzo. Senza dimenticare le nuove promesse di Napoli/Hollywood Rosa la Sala, Giulia Capponi e Gennaro Lucci. Dal film è già in lavorazione lo script della serie televisiva in chiave geopolitica.

I cartelli producono, raffinano e smistano in occidente cocaina, eroina e marijuana a prezzi sempre più alti. Sale la richiesta europea e mediorientale e schizza il prezzo. Aumenta il consumo e la torta da spartire tra i narco/gruppi e ufficiali militari corrotti è sempre più appetibile. La marijuana serve anche produrre antidolorifici (un nome per tutti l’oppiaceo fentanyil, 100 volte più’ potente della morfina) di cui il mondo dei ricchi ha sempre più bisogno.

Questa è la fotografia della realtà che ispira e fa riflettere. L’immaginazione dei producer Acri/Sabella/ impegnati anche alla sceneggiatura non ha bisogno di superarla. Tutt’al più l’affianca.

E cominciano i provini per il nuovo casting. Sud avanti tutta.